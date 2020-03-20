У Києві можуть продовжити карантин

Карантин у Києві можуть продовжити, якщо жителі столиці продовжать порушувати основні правила карантину та боротьби з епідемією коронавіруса (COVID-19). Про це оголосив перший заступник голови КМДА, повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що карантин у Києві ввели 17 березня, після чого протягом доби закрилися заклади громадського харчування, непродуктові магазини і метро. Мер Києва Віталій Кличко закликав киян без особливої потреби не виходити на вулиці, а міські власті почали вводити обмеження на роботу громадського транспорту. Незважаючи на це, кияни масово їздять в місто і збираються юрбами в нескінченних чергах на трамваї і тролейбуси в Києві.

Перший замглави КМДА Микола Поворозник стверджує, що із-за такої поведінки киян, карантин може продовжитися на більший термін, тобто, продовжиться після 3 квітня.

"Якщо мешканці будуть сидіти вдома, виходити на вулицю тільки за продуктами і при цьому дотримуватися дистанції між людьми – тоді все може завершитися на початку квітня. Якщо ж кияни будуть безвідповідальними – тоді навіть складно прогнозувати, коли перестануть діяти обмеження", – сказали в КМДА.

Поширення коронавіруса в Києві на сьогодні невтішне. Незважаючи на посилений карантин і закриття багатьох закладів, станом на п'ятницю, 20-го березня, вірусом COVID-19 заразилися вже троє жителів Києва.

«Якщо будуть введені більш жорсткі заходи, ніхто нікуди виходити не буде», — підкреслив Поворозник.

Нагадаємо, що незважаючи на загальнонаціональний карантин, введений в Україні до 3 квітня, українці продовжують ходити на роботу. З-за зупинки метро і введення обмежень на перевезення пасажирів у громадському транспорті у великих містах вже третій день спостерігається справжній транспортний колапс.

Як розповів у себе в Фейсбуці киянин Євген Канарський, вранці 20 березня на автобусній зупинці біля станції метро Житомирська в Києві зібралася величезна черга. Він зазначає, що люди не можуть дістатися на роботу, так як громадського транспорту не вистачає.

Також помітно збільшилася кількість поліцейських і нацгвардейцев, які намагаються тримати ситуацію під контролем, формують чергу.

Ситуація з транспортом у Києві залишається катастрофічною. Особливо проблематично тим, хто повинен добиратися на роботу з лівого берега на правий.

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