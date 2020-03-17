В українській столиці, напередодні введення суворого карантину через коронавірус помітили пересування військової техніки

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на Telegram-сторінці Klymenko Time.

«В центрі Києва, в районі ТЦ "Гулівер", читачі зафіксували пересування ось таких автомобілів. Близько 10», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на дорозі в центрі Києва пересувається кілька машин військової техніки. Крім неї, також можна помітити машини поліції.

До цього ми писали, що два випадки коронавірусу офіційно зареєстровані в Києві. Про це ввечері в понеділок, 16 березня, офіційно заявив МОЗ України. Підкреслюється, що два випадки зараження вірусом COVID-19 були підтверджені в столиці амбулаторно.

Заражених людей вже ізолювали. Їм належить симптоматичне лікування. Відомо, що один з тих, що заразилися протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Всього в Україні налічується 7 офіційно підтверджених випадків зараження. З них один був летальним.

Також стало відомо, що у Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Відомо, що жінку госпіталізували з підозрою на китайський вірус, однак смерть наступила в результаті важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавіруса. Аналізи на наявність у пацієнтки коронавіруса ще не прийшли.

Нагадаємо, міністр не стримався і видав правду про ситуацію з коронавірусом.

Як повідомляла Politeka, Кернес влаштував демарш проти Зеленського, карантин під загрозою.

Також Politeka писала, що Кабмін виставив українцям одну жорстку умову: як не втратити субсидію в розпал коронавіруса.