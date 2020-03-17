В мережі показали будівництво Нової Кільцевої до Богатирської

Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Думаєте, що скоро будете їздити нової Кільцевою дорогою, яка направляється аж на Богатирську? А ось і ні! Вдалося сьогодні трохи політати над величезним будівництвом, без усякого будівника», – підписали кадри в публікації.

В коментарях відзначили, що будівництво ведеться на іншій дільниці, а також зазначили, що робота може бути припинена.

«Зараз робота ведеться на розв'язці на Богатирській, пізніше і тут почнуть, процес повільно , але йде. Ви б там політали, де робота йде, чого не показали?», «зате 2 млрд на шулявський витратили», «Імітація будівництва. З 10 робітників на роботу є 2-3 рази в тиждень.», «Така ж будівництво як і ремонт мосту Дніпро біля Левобережки. 1 година точно 5-10 робочих в день порпалися на мосту зображуючи роботу.», «А так все добре починалося», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що ми раніше писали, як просувається будівництво Великої окружної дороги у Києві.

Місяць тому на місці йшли роботи з розширення дорожнього полотна і його посилення. Будівельники розширили проїжджу частину основної траси під заїзди і з'їзди з мосту. Сюди завезли тонни піску і щебеню. Зазначимо, що ділянка майбутньої дороги від вул. Богатирській в напрямку Оболонського проспекту і проспекту Героїв Сталінграда нині повністю потопає у смітті. Кияни на цьому місці утворили велику несанкціоноване звалище.

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