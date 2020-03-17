Як стало відомо, секретаріат Кабінету міністрів України готує документи постанови на обмеження пересування по Києву у зв'язку з карантином

Про це йдеться в Телеграм-каналі Vesti.

Нагадаємо, у вівторок, 17 березня, у столиці перший день, як діє посилений карантин. Заходи включають заборону на проведення масових заходів, закриття кафе, ресторанів, ТРЦ, салонів краси, спортзалів (крім аптек і продуктових магазинів). При цьому раніше не говорилося про обмеження пересування, а акцентувалася увага на тому, що громадський транспорт буде ходити в звичайному порядку (окрім метро). Правда, влада звернулася до киян з проханням без потреби не виходити з дому.

Як ми повідомляли раніше, з самого ранку 17 березня багато вулиць Києва стоять в пробках. Незважаючи на оголошений «карантин», люди виїжджають на роботу і по справах.

Крім того, сьогодні під Верховною Радою збирається мітинг проти відкриття ринку землі.

Додамо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з середи в Україні закриють всі метро. Але підземка в Києві поки працює. Точного часу, коли його закриють, поки не повідомили. Попередньо, це може статися після 12:00 17 березня.

Нагадаємо, 16 березня, у Києві лабораторно підтвердили два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції. Другим хворим виявився студент, який контактував із загиблою жінкою з Радомишля.

В даний час в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати. Так, доплату в розмірі тисячі гривень мають отримати ті пенсіонери, які в звичайний час отримують до 5 тисяч. Але він не уточнив, чи буде це одноразова виплата пенсіонерам, або додаткові гроші будуть нараховуватися щомісячно протягом усього періоду дії карантинних обмежень

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.