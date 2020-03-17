Как стало известно, секретариат Кабинета министров Украины готовит документы постановления на ограничение передвижения по Киеву в связи с карантином
Об этом говорится в Телеграм-канале Vesti.
Напомним, во вторник, 17 марта, в столице первый день, как действует ужесточенный карантин. Меры включают в себя запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие кафе, ресторанов, ТРЦ, салонов красоты, спортзалов (кроме аптек и продуктовых магазинов). При этом ранее не говорилось об ограничении передвижения, а акцентировалось внимание на том, что общественный транспорт будет ходить в обычном порядке (кроме метро). Правда, власти обратились к киевлянам с просьбой - без необходимости не выходить из дома.
Как мы сообщали ранее, с самого утра 17 марта многие улицы Киева стоят в пробках. Несмотря на объявленный «карантин», люди выезжают на работу и по делам.
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Кроме того, сегодня под Верховной Радой собирается митинг против открытия рынка земли.
Отметим, 16 марта, в Киеве лабораторно подтвердили два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции. Вторым заболевшим оказался студент, который контактировал с погибшей женщиной из Радомышля.
В настоящее время в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Так, доплату в размере тысячи гривен должны получить те пенсионеры, которые в обычное время получают до 5 тысяч. Но он не уточнил, будет ли это единоразовая выплата пенсионерам, или дополнительные деньги будут начисляться ежемесячно на протяжении всего периода действия карантинных ограничений
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".
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