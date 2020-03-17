Как стало известно, секретариат Кабинета министров Украины готовит документы постановления на ограничение передвижения по Киеву в связи с карантином

Об этом говорится в Телеграм-канале Vesti.

Напомним, во вторник, 17 марта, в столице первый день, как действует ужесточенный карантин. Меры включают в себя запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие кафе, ресторанов, ТРЦ, салонов красоты, спортзалов (кроме аптек и продуктовых магазинов). При этом ранее не говорилось об ограничении передвижения, а акцентировалось внимание на том, что общественный транспорт будет ходить в обычном порядке (кроме метро). Правда, власти обратились к киевлянам с просьбой - без необходимости не выходить из дома.

Как мы сообщали ранее, с самого утра 17 марта многие улицы Киева стоят в пробках. Несмотря на объявленный «карантин», люди выезжают на работу и по делам.

Кроме того, сегодня под Верховной Радой собирается митинг против открытия рынка земли.

Добавим, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что со среды в Украине закроют все метро. Но подземка в Киеве пока работает. Точного времени, когда его закроют, пока не сообщили. Предварительно, это может произойти после 12:00 17 марта.

Отметим, 16 марта, в Киеве лабораторно подтвердили два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции. Вторым заболевшим оказался студент, который контактировал с погибшей женщиной из Радомышля.

В настоящее время в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Так, доплату в размере тысячи гривен должны получить те пенсионеры, которые в обычное время получают до 5 тысяч. Но он не уточнил, будет ли это единоразовая выплата пенсионерам, или дополнительные деньги будут начисляться ежемесячно на протяжении всего периода действия карантинных ограничений

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.