У Києві співробітники МВС зібралися для перевірки температури в центрі міста

16 березня в центрі Києва під час карантину зібралися тисячі співробітників МВС для того, щоб перевірити температуру і розповісти, чи є у них або у їх родичів температура або ознаки ГРВІ. Про це розповів в Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Тисячі співробітників МВС спокійно і організовано стоять у черзі на вимірювання температури тіла, а також опитують на предмет того, чи є у них або у їх родичів підвищена температура та інші ознаки ГРВІ", – йдеться у повідомленні.

Так, в коментарях українці не забули нагадати, що подібні масові зібрання – прямий шлях до зараження коронавірусом.

Однак радник глави МВС уточнив, що ті, хто відчувають себе погано, не прийшли сьогодні.

Нагадаємо, що в Києві закривають в'їзд і виїзд з міста. У столиці України з 17 березня буде введено ще більш жорсткий карантин через поширення коронавіруса COVID-19 в Україні і світі в цілому. Інформація про це з'явилася на сторінці міра.

Влада Києва з завтрашнього дня обмежать в'їзд і виїзд з міста, а також пересування між містами України. Крім того, в столиці закриють всі магазини, окрім продуктових і господарських. Працювати будуть тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.

З 17 березня не допускається проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.

Не працюватимуть заклади громадського харчування, в тому числі і ресторани, кафе і бари. Однак можливість приймати онлайн-замовлення на доставку залишається в прерогативі закладів.

Також буде припинена робота торгових центрів, спортзалів, SPA-салонів, салонів краси, косметологічних кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони тощо.

Закритими будуть і розважальні заклади: дискотеки, нічні та комп'ютерні клуби.

Нагадаємо, карантин в Україні 2020: скільки триватиме і що заборонили через коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, Україна втратила лідера збірної з-за коронавіруса: всі подробиці.

Також Politeka писала, що НП сталася в літаку з українцями з-за коронавіруса: "Стан важкий".