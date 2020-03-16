Може бути небезпечно для дітей

У Києві в пісочницях дитячих садків підтвердилося наявність гельмінтів

Про це повідомляє Знай.

«Як виявилося, чиновники Голосіївської, Дарницької, Дніпровської і Святошинської районних адміністрацій Києва допустили серйозні порушення. В результаті виявили високий рівень забруднення яйцями різних гельмінтів (паразитичних черв'яків), що суперечить гігієнічним нормам», – йдеться у заяві.

Ці черви можуть заразити дітей і дорослих паразитарними хворобами, зокрема, геогельминтозом. Зазначимо, що гельмінти можуть викликати погане самопочуття і апетит. Також серед яскравих симптомів можна виділити нездужання і неспокійний сон. Крім того, у дітей може підніматися температура.

Так, у чиновників залишилося до кінця карантину, щоб виправити ситуацію.

Нагадаємо, що симптоми COVID-19 проявляються у дітей не так, як у дорослих. Як з'ясували вчені, діти в цілому рідше хворіють COVID-19, однак РНК вірусу довше виявляється в їх фекаліях.

Відповідний экспертимент провели вчені з університету Гуанчжоу. Вони обробили відомості про 745 дітей та 3174 дорослих, які близько контактували з інфікованими протягом 14 днів до звернення до фахівців.

Як виявилося, у деяких дітей зовсім не було звичайних симптомів гострих респіраторних захворювань. Наприклад, у трьох не було лихоманки (у всіх при госпіталізації температура тіла не перевищувала 39 градусів), у п'ятьох – кашлю, а нежить спостерігався тільки у двох.

Більш того, у дітей також не спостерігалися такі симптоми, які часто проявляються у дорослих: головний біль, м'язова слабкість, блювання, нудота і дезорієнтація.

Також ми писали, що під Києвом незаконно вирубували ліс. Зокрема, незаконно було вирубано 60 сосен в місті Ірпінь. У поліцію надійшов сигнал про вирубку дерев. В ході розслідування з'ясувалося, що постраждало 60 соснових дерев. Невідомі таким чином нелегально розчищали майданчик під будівництво.

Дозвільні документи на знесення пред'явлені не були.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 246 (незаконна вирубка лісу) і статтею 356 (самоправство) КК.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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