Может быть опасно для детей

В Киеве в песочницах детских садиков подтвердилось наличие гельминтов

Об этом сообщает Знай.

«Как оказалось, чиновники Голосеевской, Дарницкой, Днепровской и Святошинской районных администраций Киева допустили серьезные нарушения. В результате обнаружили высокий уровень загрязнения яйцами различных гельминтов (паразитических червей), что противоречит гигиеническим нормам», – сказано в заявлении.

Эти черви могут заразить детей и взрослых паразитарными болезнями, в частности, геогельминтозом. Отметим, что гельминты могут вызвать плохое самочувствие и аппетит. Также среди ярких симптомов можно выделить недомогание и беспокойный сон. Кроме того, у детей может подниматься температура.

Так, у чиновников осталось время до конца карантина, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, что симптомы COVID-19 проявляются у детей не так, как у взрослых. Как выяснили ученые, дети в целом реже болеют COVID-19, однако РНК вируса дольше выявляется в их фекалиях.

Соответствующий экспертимент провели ученые из университета Гуанчжоу. Они обработали сведения о 745 детях и 3174 взрослых, которые близко контактировали с зараженными в течение 14 дней до обращения к специалистам.

Как оказалось, у некоторых детей совсем не было обычных симптомов острых респираторных заболеваний. Например, у троих не было лихорадки (у всех при госпитализации температура тела не превышала 39 градусов), у пятерых – кашля, а насморк наблюдался только у двоих.

Более того, у детей также не наблюдались следующие симптомы, которые часто проявляются у взрослых: головная боль, мышечная слабость, рвота, тошнота и дезориентация.

Также мы писали, что под Киевом незаконно вырубали лес. В частности, незаконно было вырублено 60 сосен в городе Ирпень. В полицию поступил сигнал о вырубке деревьев. В ходе расследования выяснилось, что пострадало 60 сосновых деревьев. Неизвестные таким образом нелегально расчищали площадку под строительство.

Разрешительные документы на снос предъявлены не были.

Открыто уголовное производство по статье 246 (незаконная вырубка леса) и статье 356 (самоуправство) УК.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса.