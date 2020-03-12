У Києві спалахнув скандал через дискримінацію циган

днями на Центральному залізничному вокзалі Києва з'явилися оголошення, що попереджають киян та гостей міста про небезпеку. Так, туристів і городян попередили про можливість бути пограбованими циганами. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

На оголошенні так і написано:«Вас можуть пограбувати цигани».

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини бачить у цих попередження порушення рівності прав і свобод представників ромської національної меншини.

Людмила Денисова звернулася до Укрзалізниці з вимогою вжити заходів щодо усунення таких оголошень, а також провести роботу серед працівників УЗ, щоб вони своєчасно реагували на подібні оголошення в майбутньому.

В коментарях почалося бурхливе обговорення. Багато українців не бачать в цих оголошеннях утиску циган.

«Потрібно денисову закрити з циганами в одному приміщенні на тиждень... багато відкриттів зробить тітонька життя», «Денисова нехай одягатися у всі свої брюлики, бабло і телефони в кишені і на вокзал гуляти, потім подивимося на її думку», «Денисову на вокзал , нехай приймає заяву від обкрадених і дивиться їм в очі, розповідаючи, що звинувачувати циган це порушення прав».

Але також знайшлися і ті, хто став на бік національної меншини.

«Звичайно, це не нормально давати такі оголошення, якщо б написали "увага, вас можуть пограбувати українці/євреї/поляки/росіяни/американці" і т. д, хайп стояв був на весь світ, а чомусь розповідати, що саме цигани - це нормально?».

Нагадаємо, що в Києві розшукують бабусю-злодія, яка обікрала дитини. Невідома жінка пограбувала дитини прямо біля дитячого магазину "Захарчик" по вул. Княжий Затон, 11 в Києві.

Інцидент стався після полудня, близько 13:05.«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.

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