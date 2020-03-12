У Києві місцеві жителі жорстко покарали чергового героя паркування

В цей раз постраждав чорний Mercedes. Інцидент стався на вулиці Гончара, 65. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

«Хтось висловив свій протест проти такої паркування Mercedes на Гончара, 65», – відзначили в мережі.

У коментарях також показали і інший випадок невдалого паркування, де водій на такій же машині перегородив шлях перехожим на бульварі Шевченка.

Під фото користувачі мережі висловили своє невдоволення.

«Ще на*рать на капот треба!», «Сьогодні меринів опускають», «Злі ви всі, людина в столицю приїхав, звідки він знає, що так не можна))», «Гелік не справжній. На цьому бандити їздять, вони з першого класу разом, і їх всі бояться», «зараз вже прогресивна громадськість дірки від куль залишає, а не сміттєві мішки... відстаєте від тренду», «Шикардос!», «Небрезгливый хтось», – відзначили під фото.

Нагадаємо, що в Києві поліція затримала блогера, який пройшовся по даху патрульного авто. Молодий хлопець вирішив зібрати побільше «лайків» і зважився на відчайдушний крок. Так, киянин в жовтому спортивному костюмі пробігся по даху поліцейської машини і побіг далі, не зупиняючись, що потрапило на камеру наглядача.

Поліцейські вискочили з авто та почали переслідування.

UPD: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2532/ 🤷🏻‍♂️ Ще один недоблогер вирішив хайпанути на тому, що пробігся по тачці поліції... Київ, Інститутська Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Неадеквату затримали вже через декілька годин і зняли крупним планом самі поліцейські.

Він кричав поліцейським у відповідь, коли його тягли в машину: «Не тисни так сильно! Динамо Київ – найсильніший!».

Реакцій в мережі він зібрав дійсно багато, про що свідчать коментарі в паблике.

Обережно! Нецензурна лайка Все таки копам вдалося впіймати недоблогєра, який пробігся по патрульній машині (раніше ми про це писали: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2529/amp/ ) Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, зле покарання "героя паркування" в Києві потрапило в мережу: "Дивно, як не спалили"

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