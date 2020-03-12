В Киеве местные жители жестко наказали очередного героя парковки

В этот раз пострадал черный Mercedes. Инцидент произошел на улице Гончара, 65. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

«Кто-то выразил свой протест против такой парковки Mercedes на Гончара, 65», – отметили в сети.

В комментариях также показали и другой случай неудачной парковки, где водитель на такой же машине перегородил путь прохожим на бульваре Шевченка.

Под фото пользователи сети выразили свое недовольство.

«Еще на*рать на капот надо!», «Сегодня меринов опускают», «Злые вы все, человек в столицу приехал, откуда он знает, что так нельзя))», «Гелик не настоящий. На настоящем бандиты ездят, они с первого класса вместе и их все боятся», «сейчас уже прогрессивная общественность дырки от пуль оставляет, а не мусорные мешки... отстаете от тренда», «Шикардос!», «Небрезгливый кто-то», – отметили под фото.

Напомним, что в Киеве полиция задержала блогера, который пробежался по крыше патрульного авто. Молодой парень решил собрать побольше «лайков» и решился на отважный шаг. Так, киевлянин в желтом спортивном костюме пробежался по крыше полицейской машины и побежал дальше, не останавливаясь, что попало на камеру наблюдающего.

Полицейские выбежали из авто и начали преследование.

UPD: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2532/ 🤷🏻‍♂️ Ще один недоблогер вирішив хайпанути на тому, що пробігся по тачці поліції... Київ, Інститутська Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Неадеквата задержали уже через несколько часов и сняли крупным планом сами полицейские.

Он кричал полицейским в ответ, когда его тащили в машину: «Не дави так сильно! Динамо Киев – самый сильный!».

Реакций в сети он собрал действительно много, о чем свидетельствуют комментарии в паблике.

Обережно! Нецензурна лайка Все таки копам вдалося впіймати недоблогєра, який пробігся по патрульній машині (раніше ми про це писали: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2529/amp/ ) Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Напомним, злое наказание "героя парковки" в Киеве попало в сеть: "Странно, как не сожгли"

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