В Киеве местные жители жестко наказали очередного героя парковки
В этот раз пострадал черный Mercedes. Инцидент произошел на улице Гончара, 65. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.
«Кто-то выразил свой протест против такой парковки Mercedes на Гончара, 65», – отметили в сети.
В комментариях также показали и другой случай неудачной парковки, где водитель на такой же машине перегородил путь прохожим на бульваре Шевченка.
Трагедия с украинцами в Словакии: «скончались на месте», первые подробности и кадры
"Любовница" Меладзе из ВИА Гра прямо в машине показала, чем соблазняет мужчин: "лифчик не нужен"
Стаи птиц внезапно покидают Одесскую область, фото: известны причины
Горячая жена Артура Пирожкова засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота»
Под фото пользователи сети выразили свое недовольство.
«Еще на*рать на капот надо!», «Сегодня меринов опускают», «Злые вы все, человек в столицу приехал, откуда он знает, что так нельзя))», «Гелик не настоящий. На настоящем бандиты ездят, они с первого класса вместе и их все боятся», «сейчас уже прогрессивная общественность дырки от пуль оставляет, а не мусорные мешки... отстаете от тренда», «Шикардос!», «Небрезгливый кто-то», – отметили под фото.
Напомним, что в Киеве полиция задержала блогера, который пробежался по крыше патрульного авто. Молодой парень решил собрать побольше «лайков» и решился на отважный шаг. Так, киевлянин в желтом спортивном костюме пробежался по крыше полицейской машины и побежал дальше, не останавливаясь, что попало на камеру наблюдающего.
Полицейские выбежали из авто и начали преследование.
Неадеквата задержали уже через несколько часов и сняли крупным планом сами полицейские.
Он кричал полицейским в ответ, когда его тащили в машину: «Не дави так сильно! Динамо Киев – самый сильный!».
Реакций в сети он собрал действительно много, о чем свидетельствуют комментарии в паблике.
Напомним, злое наказание "героя парковки" в Киеве попало в сеть: "Странно, как не сожгли"
Как сообщала Politeka, неадекват устроил переполох в Киеве: "бегал по крышам авто", видео безумия
Также Politeka писала, что ребенок бесследно пропал под Киевом, брошены силы на поиски: есть особая примета, фото