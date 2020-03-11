Пасажирів з літака не випускають

У Києві приземлився літак, на якому зареєстрували схожі симптоми коронавірус

міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з Об'єднаних Арабських Еміратів з пасажиром, у якого підозрюють коронавірус. Про це повідомляє ТСН.

За станом на 13:30 на аеродромі приземлився літак рейсу "Дубай - Київ" №727, в якому знаходиться пасажир з підозрілими симптомами.

На місце в терміновому порядку прибули медики.

Зараз пасажирів з літака не випускають.

Нагадаємо, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив забезпечити виконання профілактичних заходів із-за загрози поширення коронавіруса COVID-19.

З'явилося офіційне розпорядження. Нардепам рекомендують скасувати або перенести закордонні відрядження до зміни епідеміологічної ситуації.

Крім того, керівництву Апарату парламенту доручено вжити профілактичних заходів для нерозповсюдження простудних захворювань в адміністративних будівлях Ради.

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Про це стало відомо в середу, 11 березня. Згідно з повідомленням, з 12 березня в Києві закривають школи, дитячі садки та інші навчальні заклади. Причина – коронавірус. Крім цього, в столиці обмежать проведення масових заходів, таких як концерти, спортивні змагання та конференції. Розважальні центри і зони ігор в торгових центрах також закриють.

Наголошується, що в торгових центрах, де багато людей, буде посилено контроль. За відвідувачами будуть стежити санітарні лікарі.

Попередньо обмежувальні заходи вводять до кінця березня.

Як відомо, в столиці вже надійшли швидкісні тести на діагностування коронавіруса. Їх направлять в лікарні, де будуть оперативно перевіряти людей з підозрою на захворювання.

Тим часом, у світі зафіксовано вже понад 117 тисяч випадків зараження коронавірусом.

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