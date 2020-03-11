У Києві приземлився літак, на якому зареєстрували схожі симптоми коронавірус
міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з Об'єднаних Арабських Еміратів з пасажиром, у якого підозрюють коронавірус. Про це повідомляє ТСН.
За станом на 13:30 на аеродромі приземлився літак рейсу "Дубай - Київ" №727, в якому знаходиться пасажир з підозрілими симптомами.
На місце в терміновому порядку прибули медики.
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Зараз пасажирів з літака не випускають.
Нагадаємо, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив забезпечити виконання профілактичних заходів із-за загрози поширення коронавіруса COVID-19.
З'явилося офіційне розпорядження. Нардепам рекомендують скасувати або перенести закордонні відрядження до зміни епідеміологічної ситуації.
Крім того, керівництву Апарату парламенту доручено вжити профілактичних заходів для нерозповсюдження простудних захворювань в адміністративних будівлях Ради.
Також ми писали, що київська влада вирішила ввести в українській столиці карантин.
Про це стало відомо в середу, 11 березня. Згідно з повідомленням, з 12 березня в Києві закривають школи, дитячі садки та інші навчальні заклади. Причина – коронавірус. Крім цього, в столиці обмежать проведення масових заходів, таких як концерти, спортивні змагання та конференції. Розважальні центри і зони ігор в торгових центрах також закриють.
Наголошується, що в торгових центрах, де багато людей, буде посилено контроль. За відвідувачами будуть стежити санітарні лікарі.
Попередньо обмежувальні заходи вводять до кінця березня.
Як відомо, в столиці вже надійшли швидкісні тести на діагностування коронавіруса. Їх направлять в лікарні, де будуть оперативно перевіряти людей з підозрою на захворювання.
Тим часом, у світі зафіксовано вже понад 117 тисяч випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо, що коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка: "Закривай кордон!".
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