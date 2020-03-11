Пассажиров из самолета не выпускают

В Киеве приземлился самолет, на котором зарегистрировали похожие симптомы на коронавирус

международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с пассажиром, у которого подозревают коронавирус. Об этом сообщает ТСН.

По состоянию на 13:30 на аэродроме приземлился самолет рейса "Дубай- Киев" №727, в котором находится пассажир с подозрительными симптомами.

На место в срочном порядке прибыли медики.

Сейчас пассажиров из самолета не выпускают.

Напомним, что Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Появилось официальное распоряжение. Нардепам рекомендуют отменить или перенести зарубежные командировки до изменения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, руководству Аппарата парламента поручено принять профилактические меры для нераспространения простудных заболеваний в административных зданиях Рады.

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Об этом стало известно в среду, 11 марта. Согласно сообщению, с 12 марта в Киеве закрывают школы, детские сады и другие учебные заведения. Причина – коронавирус. Кроме этого, в столице ограничат проведение массовых мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования и конференции. Развлекательные центры и зоны игр в торговых центрах также закроют.

Отмечается, что в торговых центрах, где много людей, будет усилен контроль. За посетителями будут следить санитарные врачи.

Предварительно ограничительные меры вводят до конца марта.

Как известно, в столицу уже поступили скоростные тесты на диагностирование коронавируса. Их направят в больницы, где будут оперативно проверять людей с подозрением на заболевание.

Тем временем, в мире зафиксировано уже более 117 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника: "Закрывай границу!".

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