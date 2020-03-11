В Киеве приземлился самолет, на котором зарегистрировали похожие симптомы на коронавирус
международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с пассажиром, у которого подозревают коронавирус. Об этом сообщает ТСН.
По состоянию на 13:30 на аэродроме приземлился самолет рейса "Дубай- Киев" №727, в котором находится пассажир с подозрительными симптомами.
На место в срочном порядке прибыли медики.
В Киеве закрывают школы, садики и не только, срочное заявление: «Карантин продолжат до…»
Бесстыжая Каменских сняла все лишнее ради фото для мужского журнала: "Восточная жрица"
Горячая жена Артура Пирожкова засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота»
Новый циклон накроет Одессу: синоптики сообщили, как изменится погода
Сейчас пассажиров из самолета не выпускают.
Напомним, что Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Появилось официальное распоряжение. Нардепам рекомендуют отменить или перенести зарубежные командировки до изменения эпидемиологической ситуации.
Кроме того, руководству Аппарата парламента поручено принять профилактические меры для нераспространения простудных заболеваний в административных зданиях Рады.
Также мы писали, что киевские власти решили ввести в украинской столице карантин.
Об этом стало известно в среду, 11 марта. Согласно сообщению, с 12 марта в Киеве закрывают школы, детские сады и другие учебные заведения. Причина – коронавирус. Кроме этого, в столице ограничат проведение массовых мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования и конференции. Развлекательные центры и зоны игр в торговых центрах также закроют.
Отмечается, что в торговых центрах, где много людей, будет усилен контроль. За посетителями будут следить санитарные врачи.
Предварительно ограничительные меры вводят до конца марта.
Как известно, в столицу уже поступили скоростные тесты на диагностирование коронавируса. Их направят в больницы, где будут оперативно проверять людей с подозрением на заболевание.
Тем временем, в мире зафиксировано уже более 117 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Напомним, что коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника: "Закрывай границу!".
Также Politeka писала, что ситуация на границе Украины накаляется, заробитчане поставили всех под удар.
А еще Politeka сообщала, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.