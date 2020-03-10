В мережі показали Київ часів Тараса Шевченка

Акварелі відомого українця показали в паблике «Клуб корінного киянина» в Facebook, повідомляє Politeka.net.

На малюнках великого Кобзаря можна побачити Михайлівський собор, церква святого Миколая на Аскольдовій могилі, Києво-Печерську лавру та інші знакові місця столиці.

Кияни відразу ж почали захоплюватися майстерністю художника Шевченка в коментарях: «Гра світла і тіні неймовірна!», «Класичний приклад побудови перспективи. Може слугувати навчальним посібником в Академії мистецтв.», «Всіхсвятську церкву і економічні ворота Лаври».

Нагадаємо, що 10 березня став одним з трагічних днів для київських поціновувачів літератури. В цей день 1940 року помер один з кращих письменників ХХ століття і один з найбільш знаменитих киян за всю історію міста Михайло Булгаков.

Булгаков народився в Києві і провів у ньому більшу частину життя. Київ став місцем дії найкращих творів письменника - "Біла гвардія" і "Дні Турбіних".

У мережі запропонували подивитися, яким був Київ часів Булгакова.

Нагадаємо, що в Києві утворилася звалище квітів мімози. Після свята 8 березня у столиці утворилася ціла квіткова звалище мімози. За словами однієї киянки, величезну купу нерозпроданих гілок мімози продавці звалили горою на Троєщині біля овочевого ринку.

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