Парковий пішохідний міст на Труханів у Києві острів перекриють для пішоходів і велосипедистів

10-12 березня прохід пішоходів і проїзд велосипедистів по Парковому пішохідному мосту тимчасово перекриють. Це пов'язано з ремонтними роботами на опорах моста. Про це повідомили в Телеграм-каналі Kyiv LIVE, повідомляє Politeka.net.

Так, міст буде перекритий 10 березня з 8 ранку.

На мосту комунальники проведуть ремонт елементів противаги у опори №3. Самий високий трафік по мосту у вихідні, саме тому ремонт проведу в будні, як раз після святкових днів.

До наступних вихідних ремонт повинні закінчити. На час ремонту прохід пішоходів і проїзд велосипедистів повністю обмежать.

Нагадаємо, що у Києві розшукують бабусю-злодія, яка обікрала дитини.

Невідома жінка пограбувала дитини прямо біля дитячого магазину "Захарчик" по вул. Княжий Затон, 11 в Києві.

Інцидент стався після полудня, близько 13:05.«Сьогодні дружина з дитиною зайшла в дитячий магазин "Захарчик" (по вул. Княжий Затон, 11) в районі 13:05. Біля входу в магазин залишили дитячий самокат Micro" помаранчевого кольору. Підійшла бабуся з дитиною, приблизно 2-3 років. За вказівкою бабусі, дитина взяв самокат і почав кататися пару хвилин. Бабуся озирнулася немає нікого і спокійно з дитиною поїхала самокат», – розповіли в мережі подробиці пограбування.

Так, було зазначено, що жінка потрапила на камери спостереження магазину. Тепер її по фото просять городян пізнати її.

В коментарях кияни не могли стриматися і почали обговорювати цинічне пограбування маленького хлопчика.

«Це не бабуся, це маман скоріше всього. Я таких на гарячому ловила, було пару разів, потім з кам'яним особами швидко віддалялися до горизонту. А дитині купіть такого ж кольору б/у, скажіть, що знайшовся. У дитинстві це такий стрес!», «Відмінний урок онуку! Спочатку чужий самокат,потім бабусі на пенсію з гаманця. А чого - бабуся навчила!», «На тещу мою схожа, а скільки дають за таку крадіжку?», – написали під фото користувачі мережі.

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