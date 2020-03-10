Парковый пешеходный мост на Труханов в Киеве остров перекроют для пешеходов и велосипедистов

10-12 марта проход пешеходов и проезд велосипедистов по Парковому пешеходному мосту временно перекроют. Это связано с ремонтными работами на опорах моста. Об этом сообщили в Телеграм-канале Kyiv LIVE, сообщает Politeka.net.

Так, мост будет перекрыт 10 марта с 8 утра.

На мосту коммунальщики проведут ремонт элементов противовеса у опоры №3. Самый высокий трафик по мосту в выходные, именно поэтому ремонт проведу в будни, как раз после праздничных дней.

До следующих выходных ремонт должны закончить. На время ремонта проход пешеходов и проезд велосипедистов полностью ограничат.

Напомним, что в Киеве разыскивают бабушку-вора, которая обокрала ребенка.

Неизвестная женщина ограбила ребенка прямо возле детского магазина "Захарчик" по ул. Княжий Затон, 11 в Киеве.

Инцидент случился после полудня, около 13:05.«Сегодня жена с ребенком зашла в детский магазин "Захарчик" (по ул. Княжий Затон, 11) в районе 13:05. Возле входа в магазин оставили детский самокат "Micro" оранжевого цвета. Подошла бабушка с ребенком, примерно 2-3 лет. По указанию бабушки, ребенок взял самокат и начал кататься пару минут. Бабушка оглянулась нет ли никого и спокойно с ребенком укатила самокат», – рассказали в сети подробности ограбления.

Так, было отмечено, что женщина попала на камеры наблюдения магазина. Теперь ее по фото просят горожан опознать ее.

В комментариях киевляне не могли сдержаться и начали обсуждать циничное ограбление маленького мальчика.

«Это не бабушка, это маман скорей всего. Я таких на горячем ловила, было пару раз, потом с каменным лицами быстро удалялись к горизонта. А ребёнку купите такого же цвета б/у, скажите, что нашёлся. В детстве это такой стресс!», «Отличный урок внуку! Сначала чужой самокат,потом бабушки на пенсия из кошелька. А чего - бабушка научила!», «На тёщу мою похожа, а сколько дают за такую кражу?», – написали под фото пользователи сети.

Напомним, автобус с пассажирами вспыхнул в Киеве, черный дым застелил улицу: кадры ЧП

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет

Также Politeka писала, "Осторожно, мины": кадры опасной находки возле автотрассы в Киеве