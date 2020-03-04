У Деснянському районі Києва затримали трьох квартирних грабіжників

Підозрюваних затримали близько 19:00. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Затримання відбулося на перетині вулиця Шолом-Алейхема та Братиславської, в момент, коли підозрювані зупинилися на світлофорі. Вони тільки від'їхали від будинку на 100 метрів, де сталася квартирна крадіжка. Правоохоронці були не багатослівні, однак при затриманих були вилучені речові докази у вигляді вкраденого майна.

При цьому затримані стверджували, що поняття не мають, чому вони опинилися в наручниках.

В коментарях кияни здивувалися події.

«Дивно, скільки знайомих обікрали і жодних наслідків, мабуть якась акція», – відзначили в мережі.

На Юности задержали группу квартирных воров Gepostet von Информатор Киев am Dienstag, 3. März 2020

Нагадаємо, що ми писали, що 2 березня по центру Києва м. Майдан ходили двоє по під'їздах з відмичками і розкривали двері місцевих жителів.

«Мені майже розкрили о 16.20. Я не дала потрапити в квартиру злякавши, працювали довгої як спиця відмичкою, тікали з інструментами в руках. Хлопці 25-30 років, фото не встигла зробити. При чому подивилася вчора відео в інтернеті, там майстер з ремонту нової відмичкою замки типу мого (з іншого боку повертається засувка) розкривали за хвилину», – розповідає очевидиця.

Вона зазначила, що невідомі втекли в напрямку Малій Житомирській.

«Поліцію викликати не бачу сенсу - вони не приїдуть...», – додала вона.

У коментарях користувачі мережі не на жарт переполошилися.

«Моя вам порада - озброюйтесь. В наступний раз в такій ситуації тихо берете зброю, сідайте навпроти дверей так, щоб вас не було видно, перевіряєте наявність патронів в обоймі, знімаєте з запобіжника і спокійно чекаєте, поки переступлять поріг...», «поганий рада, один так стрілок бігав по судах кілька років, у підсумку, отримав термін», «є звичайно варіант викликати поліцію - як на мене сумнівний... або діяти згідно з законом про захист свого житла - повторюся - як по мені ще сумнівнішим, бо він більше працює на злочинців ніж на громадян...», – міркують в мережі.

Нагадаємо, автобус з пасажирами спалахнув у Києві, чорний дим застелив вулицю: кадри ПП

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років

Також Politeka писала, "Осторожно міни": кадри небезпечної знахідки біля автотраси в Києві