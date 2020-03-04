Станцію метро "Палац спорту" «замінували»
Вхід і вихід метро «Палац спорту», а також пересадочну станцію закрили для пасажирів. Як повідомив Київський метрополітен.
«Надійшов анонімний дзвінок про замінування», - йдеться в повідомленні метрополітену.
4 березня, близько 12 годин був закритий на вхід і вихід станції метро «Палац спорту». Також не працює пересадка на іншу лінію метрополітену. На місце виїхали представники екстрених служб для перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.
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Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення обшуку метро вибухотехніків.
Нагадаємо, що в Києві біля автотраси виявили міну.
«Таку знахідку виявили тільки що наші хлопці, які приїхали демонтувати борди на Столичці. Лежить собі тихенько у дерева. Не чіпаємо, хоча в колективі є колишні сапери. Тому чекаємо МНС. Залишається тільки питання: звідки і чому?», – розповів Смирнов.
Він додав, що велика частина демонтажников – атовцы.
«Всі ці жахи вони вже бачили, але на фронті. Дуже б хотілося, щоб ніщо більше не шевелило спогади», – відзначили в мережі.
Також у коментарях кияни висловили страх того, що на таке можуть натрапити діти.
«Добре, що знайшли це дорослі, а не діти», «Обережно, міни!», – написали користувачі.
Також ми писали, що в одній з Харківських шкіл виявили муляж вибухівки. Підозрілий предмет, знайдений учнями на території школи Київського району по вулиці Леся Сердюка, виявився муляжем.
2 березня близько 18:10 в Київський відділ поліції повідомили про знайдену передбачуваної вибухівку.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції, а також фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.
Правоохоронці обстежили місце події і встановили, що виявлений предмет представляє собою непрацюючий мобільний телефон, з примотаны до нього муляжем тротиловою шашки і проводами. Ніяких вибухових речовин він не містив.
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