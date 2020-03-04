Станцію метро "Палац спорту" «замінували»

Вхід і вихід метро «Палац спорту», а також пересадочну станцію закрили для пасажирів. Як повідомив Київський метрополітен.

«Надійшов анонімний дзвінок про замінування», - йдеться в повідомленні метрополітену.

4 березня, близько 12 годин був закритий на вхід і вихід станції метро «Палац спорту». Також не працює пересадка на іншу лінію метрополітену. На місце виїхали представники екстрених служб для перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення обшуку метро вибухотехніків.

Нагадаємо, що в Києві біля автотраси виявили міну.

«Таку знахідку виявили тільки що наші хлопці, які приїхали демонтувати борди на Столичці. Лежить собі тихенько у дерева. Не чіпаємо, хоча в колективі є колишні сапери. Тому чекаємо МНС. Залишається тільки питання: звідки і чому?», – розповів Смирнов.

Він додав, що велика частина демонтажников – атовцы.

«Всі ці жахи вони вже бачили, але на фронті. Дуже б хотілося, щоб ніщо більше не шевелило спогади», – відзначили в мережі.

Також у коментарях кияни висловили страх того, що на таке можуть натрапити діти.

«Добре, що знайшли це дорослі, а не діти», «Обережно, міни!», – написали користувачі.

Також ми писали, що в одній з Харківських шкіл виявили муляж вибухівки. Підозрілий предмет, знайдений учнями на території школи Київського району по вулиці Леся Сердюка, виявився муляжем.

2 березня близько 18:10 в Київський відділ поліції повідомили про знайдену передбачуваної вибухівку.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції, а також фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці обстежили місце події і встановили, що виявлений предмет представляє собою непрацюючий мобільний телефон, з примотаны до нього муляжем тротиловою шашки і проводами. Ніяких вибухових речовин він не містив.

Нагадаємо, що озброєні люди влаштували масову бійку в Харкові: відео побоїща в мережу злили

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