В британську рекламу потрапили відомі пам'ятки Києва

Київ «знявся» у британській рекламній компанії "Three UK". Більше того, він став основною локацією цієї реклами. Відео з'явилося в мережі YouTube, повідомляє Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Фірма "Three UK" займається наданням послуг телебачення й швидкісного інтернету, в основі ідеї ролика – показати, яким світ стане, коли 5G буде у всіх.

Виявилося, що ролик знімали в Голосіївському районі Києва. На кадрах можна побачити "літаючу тарілку" біля станції метро "Либідська", розв'язку на Деміївці та будівлю бібліотеки Вернадського на тлі. Також британці зняли частину корпусу КНУ, що біля ВДНГ.

Цікаво, що в рекламі частина Києва показана як місто у Великобританії. Творці показали, яким може бути майбутнє з впровадженням нових технологій. При цьому, українська столиця була знята в кадрах з ямами на тротуарах і надлишком реклами.

Нагадаємо, що в Києві місцеві жителі жорстко покарали чергового героя паркування, який перекрив прохід до сміттєвих баків. Інцидент стався у Києві на вулиці Урловській, 21. Городяни покарали водія автомобіля Subaru, який закрив прохід до сміттєвих баків.

В коментарях кияни не оцінили таке покарання, зазначивши, що воно більше для двірника, ніж для водія.

«Це сміх, а не покарання - менше ніж через хвилину він шпурне ці два пакети на землю біля бака і поїде .. мало того, що йому з цього нічого, ще і двірнику прибирати доведеться ..», «Може він машину просто викинув... А ви відразу: неправильно припаркувався...», «Теж мені покарання. Смішно.», «ЖАХ!!! дивно що активна частина населення не змогла викинути свої відходи! Нігодяй такий заблокував прохід, так що там паралізував весь район! дивно як не спалили», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, у Києві в маршрутки відпали колеса, кадри налякали городян: "З такими дорогами..."

Як повідомляла Politeka, масова бійка сталася в кафе в центрі Києва, в хід пішов сльозогінний газ: кадри безумства

Також Politeka писала, що рибалки безслідно зникли під Києвом, залучили авіацію і рятувальників: подробиці