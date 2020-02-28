Правоохоронці ошелешені, у яких умовах живе багатодітна родина у Києві

Про це проінформувала спільнота Київ оперативний, пише Politeka.net.

Відомо, що на вулиці силовики виявили 6-річну дівчинку, яка зізналася, що їхала до садочку зі старшим братом, а потім його загубила та сама заблукала.

"Поспілкувавшись з дівчинкою, патрульні швидко встановили будинок та квартиру в якій вона проживає. Двері квартири їм відчинив батько дитини, який був дуже здивований побаченому. Старший син нічого не розповів йому про те, що загубив сестру. Він був впевнений, що його донька у садочку", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронців же шокували умових, у яких живе багатодітна сім'я. Тому тепер ситуація буде перебувати на контролі служби у справах дітей.

"Увагу патрульних також привернув безлад, що відбувався у квартирі: розкидані речі та зламані дитячі ліжечка. Всього в сім'ї проживає 4 дітей. Про цю ситуації інспектори відразу повідомили колег з ювенальної превенції та службу у справах дітей, які взяли ситуацію на особистий контроль", - резюмували поліцейські.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві безслідно зник підліток. За інформацією правоохоронців, зараз у столиці розшукують Бабинова Максима Володимировича 2003 року народження.

На вигляд хлопцеві 16-17 років, зріст 175 см, волосся русяве, коротке, середньої статури. Був одягнений у чорну коротку куртку, сині джинси, кросівки світлого кольору, а також у нього на голові була чорна кепка.

Також відомо, що Бабинов Максим пропадає не в перший раз. За словами користувачів, він тікає з дому.

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