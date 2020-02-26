У Києві шукають небезпечну банду грабіжників

Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook, передає Politeka.net.

«25 лютого о 16:20 я перебував, разом з бабусею, в кафе "Very Well Cafe" по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 1а, р. в Києві. У кафе ми приїхали з онкоцентру, де у бабусі діагностували рак (це до того, що стан моє було м'яко кажучи «не особливо пильне»). За столиком ми сиділи одні праворуч від мене на стільці був мій портфель і сумка, у якій знаходилося 11к y.e. В цей же час, приблизно в 16:25, зазначені на фото 4 людини підійшли до нашого столика, позаду якого була вішалка, і почали "тертися" біля вішалок», – розповідає потерпілий.

Так, чоловік розповів, що грабіжники почали поступово віддаляться до виходу. Коли у нього впала сумка, підійшла відвідувачка кафе і зазначила, що з його сумки «що дістали ці нехороші люди».

«надалі, я побіг до виходу, кличучи охорону та адміністратора. Панове, представлені на фотографії, сунули мені в руку частину грошей і почали виходити з кафе. В гонитві за ними, нам з охоронцем кафе, вдалося повернути всі гроші. Дуже хотілося б знайти цих гнилих покидьків», – закінчив киянин свою розповідь, просячи користувачів мережі їх обознать.

Нагадаємо, що 25 лютого пропав дитина в Києві. 14-річний Волчков Андрій Валерійович пішов зі школи і не повернувся.

“Мамі Андрія подзвонив вчитель і повідомив що після конфлікту в школі він пішов і не повернувся. Рюкзак та мобільний телефон залишив у школі. Раніше неодноразово йшов”, – розповіли подробиці.

З 2018 по 2020 рік було 9 офіційних заяв в поліцію. Співробітники поліції знаходили і повертали з різних областей. Ймовірно, в цей раз спробує дістатися в Одеську область, де живуть родичі (тато і бабуся).

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