У Харківському районі Києва пропала жінка
23 лютого, приблизно о 17 годині на прогулянку пішла Коломієць Тетяна Яківна і не повернулася додому. Жінка 1945 року народження. Про це написав «Київ Оперативний» в Facebook, повідомляє Politeka.net.
Близькі відзначили, що вона вже багато років живе з допомогою ліків і більше діб без них обходитися не може. Також вона погано чує.
Одягнена була в шубку під леопарда і бежевій капелюшку. Згорблена фігура, ходить, спираючись на паличку. При собі мала мобільний телефон.
Ані Лорак впала на коліна в міні-сукні й застигла в пікантній позі: «Можна дивитися вічно»
Кароль безсоромно роздяглася, задерши ноги перед молодими чоловіками: "Потрібен Балан поруч"
Каменських забула про сором і показала "подружок" в одному мереживі: "Солодка цукерка"
Російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітну білизну пишними формами: кадри тільки для дорослих
Останній раз бачили біля будинку на лавці в районі між шістьма і шість з половиною годинами вечора на Харківському шосе, в районі лікарні «Червоний хутір».
Тетяна Яківна інтелігентний, добрий, чуйний, розумний чоловік. Погано чує. Будемо вдячні за будь-яку інформацію.
Прохання знайшли дзвонити по телефону: 067-264-86-62 Ліля.
В коментарях кияни нарікають на бабусь, які часто губляться, і радять робити літнім браслет з ім'ям і адресою.
«Робіть браслет з ПІБ, рік народження, адресу та контактами родичів! Для літніх людей, особливо з проблемами з пам'яттю - це необхідно.», «Ох вже ці бабусі... тепер переживають всі!!!», «Що значить Харківський район..? А вулиця,приблизно будинок..?», «У лікарні напевно зверталися...», «А ще краще наручний GPS-трекер.», – відзначили в мережі.
Нагадаємо, що в Харкові пропала 12-річна дівчинка. За даними поліції, 12-річна дівчинка Марія-Ангеліна Русанова пішла з дому ввечері 22 лютого і досі не повернулася.
Прикмети: світле волосся трохи нижче плечей, повне кругле обличчя. Була одягнена в зелену куртку, сині джинси і червоні чоботи. Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, міліція просить повідомити за телефонами (057) 705-98-15 або 102.
Як ми повідомляли, в Одеській області безслідно зник 12-річний хлопчик, який вийшов з дому на прогулянку і не повернувся. Про зникнення в поліцію повідомили родичі підлітка.
Костя має зріст 165 см, міцної статури, волосся чорне, на обличчі з лівої сторони родимка.
Нагадаємо, люта стихія загрожує харків'янам: "краще залишитися вдома", синоптики зробили попередження
Як повідомляла Politeka, у Харкові з'явився скандальний пам'ятник: місцеві поза себе від люті, фото
Також Politeka писала, що харків'янин поставив на вуха поліцію і вибухотехніків міста: "небезпечний шматок м'яса"