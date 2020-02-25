Жінка пішла на прогулянку пару днів тому і досі не дала про себе знати

У Харківському районі Києва пропала жінка

23 лютого, приблизно о 17 годині на прогулянку пішла Коломієць Тетяна Яківна і не повернулася додому. Жінка 1945 року народження. Про це написав «Київ Оперативний» в Facebook, повідомляє Politeka.net.

Близькі відзначили, що вона вже багато років живе з допомогою ліків і більше діб без них обходитися не може. Також вона погано чує.

Одягнена була в шубку під леопарда і бежевій капелюшку. Згорблена фігура, ходить, спираючись на паличку. При собі мала мобільний телефон.

Останній раз бачили біля будинку на лавці в районі між шістьма і шість з половиною годинами вечора на Харківському шосе, в районі лікарні «Червоний хутір».

Тетяна Яківна інтелігентний, добрий, чуйний, розумний чоловік. Погано чує. Будемо вдячні за будь-яку інформацію.

Прохання знайшли дзвонити по телефону: 067-264-86-62 Ліля.

В коментарях кияни нарікають на бабусь, які часто губляться, і радять робити літнім браслет з ім'ям і адресою.

«Робіть браслет з ПІБ, рік народження, адресу та контактами родичів! Для літніх людей, особливо з проблемами з пам'яттю - це необхідно.», «Ох вже ці бабусі... тепер переживають всі!!!», «Що значить Харківський район..? А вулиця,приблизно будинок..?», «У лікарні напевно зверталися...», «А ще краще наручний GPS-трекер.», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що в Харкові пропала 12-річна дівчинка. За даними поліції, 12-річна дівчинка Марія-Ангеліна Русанова пішла з дому ввечері 22 лютого і досі не повернулася.

Прикмети: світле волосся трохи нижче плечей, повне кругле обличчя. Була одягнена в зелену куртку, сині джинси і червоні чоботи. Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, міліція просить повідомити за телефонами (057) 705-98-15 або 102.

Як ми повідомляли, в Одеській області безслідно зник 12-річний хлопчик, який вийшов з дому на прогулянку і не повернувся. Про зникнення в поліцію повідомили родичі підлітка.

Костя має зріст 165 см, міцної статури, волосся чорне, на обличчі з лівої сторони родимка.

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