У центр Києва стягнули силовиків

У четвер, 20 лютого, в центрі Києва заплановані акції на честь подій на Майдані 2014 року. Поліція посилила заходи безпеки на час проведення масових заходів у центрі Києва. Про це повідомляє прес-служба главу ГУ Нацполиции.

У міську держадміністрацію вже надійшло кілька заявок про проведення масових заходів у центральній частині міста.

"Всі сьогоднішні акції пов'язані з річницею подій 2014 року. За правопорядком в центрі столиці будуть стежити працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу", – рассказалали в Нацполиции Києва.

У поліції додали, що також будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки.

Нагадаємо, що у Києві утворився колапс на дорогах з-за одного світлофора.

Увечері в середу, 20 лютого, у Києві в Святошинському районі міста на Академмістечку не працював світлофор, з-за чого утворилася величезна пробка. Автобуси стали посеред дороги, а легкові авто намагалися маневрувати навколо них.

«Сьогодні ввечері на Академ Містечку не працював світлофор», – повідомив очевидець подій.

В мережі почали обговорювати сталося напередодні увечері.

«Там і так ппц, а тут ще й світлофор))», «Так все ясно і просто. Якщо не працює світлофор, треба дотримуватись дорожніх знаків) проблем не повинно було бути))», «Прокладок просто стало більше, ніж водіїв... овердох** стало, я б сказав.... Є і дебіли в таких ситуаціях, коли при зеленому світлі стоїш перед перехрестям, бо він зайнятий, а якийсь дебіл сигналить тобі ззаду з усіх сил, щоб 3 метри проїхати і встати посередині перехрестя і не дати проїхати іншим.... Дебіли думають тільки про себе... Так і живемо», – кияни обурюються в коментарях.

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