Горять гаражі в гаражному кооперативі на вулиці Зодчих, 66 в Києві
У середу, 19 лютого, загорілись гаражі на Борщагівці в Києві. Там видно чорний дим, який піднімається в ясне небо. Як передає Politeka.net, про це повідомив "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Прямо зараз на Зодчих горять гаражі. Сподіваємося, обійдеться без постраждалих.», – написали в мережі.
Про подію повідомили очевидці, а відео опубліковано на сторінці Київ Оперативний. Оператори розповіли, що ці гаражі знаходяться на балансі КП Екологія.
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На відео видно, що горить гаражний бокс, а співробітники кооперативу спокійно ходять по території. Вогонь сильний, виривається на кілька метрів вгору і в сторони. Поруч стоять припарковані автомобілі на стоянці. Швидше за все і в боксах поруч є машини.
Нагадаємо, 11 лютого, на території гаражного кооперативу в Оболонському районі міста Києва, на вулиці Північній, сталася пожежа в одному з боксів. Пожежа поширилася на сусідні гаражі. Відзначається, що в гаражі знаходився автомобіль ВАЗ.
«Вже в 17:33 пожежникам вдалося локалізувати вогонь. О 17:45 пожежа була ліквідована», - повідомили в ДСНС.
На виклик приїхали дві одиниці пожежної спецтехніки.
Також ми писали, що потужний пожежа знищила дитячий будинок. Діти могли вижити, але у рятувальників не було необхідного обладнання. Зокрема, вчора, 14 лютого, в одному з нелегальних дитячих будинків біля столиці Порт-о-Пренса спалахнула сильна пожежа.
Відомо, що двоє дітей згоріли живцем в будинку. Ще п'ятнадцять були доставлені в лікарню, але там вони померли з-за проблем з органами дихання.
За інформацією ЗМІ, займання сталося на першому поверсі будівлі. Там згоріли дотла дитячі кімнати. Потім вогонь перекинувся і на другий поверх. Фахівці з'ясовують причину пожежі, що забрав життя 17 дітей.
Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охватилрынок: «щільний дим і гар по всьому району», кадри ПП.
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