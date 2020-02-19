Горять гаражі в гаражному кооперативі на вулиці Зодчих, 66 в Києві

У середу, 19 лютого, загорілись гаражі на Борщагівці в Києві. Там видно чорний дим, який піднімається в ясне небо. Як передає Politeka.net, про це повідомив "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Прямо зараз на Зодчих горять гаражі. Сподіваємося, обійдеться без постраждалих.», – написали в мережі.

Про подію повідомили очевидці, а відео опубліковано на сторінці Київ Оперативний. Оператори розповіли, що ці гаражі знаходяться на балансі КП Екологія.

На відео видно, що горить гаражний бокс, а співробітники кооперативу спокійно ходять по території. Вогонь сильний, виривається на кілька метрів вгору і в сторони. Поруч стоять припарковані автомобілі на стоянці. Швидше за все і в боксах поруч є машини.

Нагадаємо, 11 лютого, на території гаражного кооперативу в Оболонському районі міста Києва, на вулиці Північній, сталася пожежа в одному з боксів. Пожежа поширилася на сусідні гаражі. Відзначається, що в гаражі знаходився автомобіль ВАЗ.

«Вже в 17:33 пожежникам вдалося локалізувати вогонь. О 17:45 пожежа була ліквідована», - повідомили в ДСНС.

На виклик приїхали дві одиниці пожежної спецтехніки.

Також ми писали, що потужний пожежа знищила дитячий будинок. Діти могли вижити, але у рятувальників не було необхідного обладнання. Зокрема, вчора, 14 лютого, в одному з нелегальних дитячих будинків біля столиці Порт-о-Пренса спалахнула сильна пожежа.

Відомо, що двоє дітей згоріли живцем в будинку. Ще п'ятнадцять були доставлені в лікарню, але там вони померли з-за проблем з органами дихання.

За інформацією ЗМІ, займання сталося на першому поверсі будівлі. Там згоріли дотла дитячі кімнати. Потім вогонь перекинувся і на другий поверх. Фахівці з'ясовують причину пожежі, що забрав життя 17 дітей.

Прямо зараз на Зодчих палають гаражі. Сподіваємося, обійдеться без потерпілих. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 19. Februar 2020

Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охватилрынок: «щільний дим і гар по всьому району», кадри ПП.

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