Горят гаражи в гаражном кооперативе на улице Зодчих, 66 в Киеве
В среду, 19 февраля, загорелись гаражи на Борщаговке в Киеве. Там виден черный дым, который поднимается в ясное небо. Как передает Politeka.net, об этом сообщил "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Прямо сейчас на Зодчих горят гаражи. Надеемся, обойдется без пострадавших.», – написали в сети.
О событии сообщили очевидцы, а видео опубликовано на странице Киев Оперативный. Операторы рассказали, что эти гаражи находятся на балансе КП Экология.
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На видео видно, что горит гаражный бокс, а сотрудники кооператива спокойно ходят по территории. Огонь сильный, вырывается на несколько метров вверх и в стороны. Рядом стоят припаркованные автомобили на стоянке. Скорее всего и в боксах рядом есть машины.
Напомним, 11 февраля, на территории гаражного кооператива в Оболонском районе города Киева, на улице Северной, произошел пожар в одном из боксов. Пожар распространился на соседние гаражи. Отмечается, что в гараже находился автомобиль ВАЗ.
«Уже в 17:33 пожарным удалось локализовать огонь. В 17:45 пожар был ликвидирован», - сообщили в ГСЧС.
На вызов приехали две единицы пожарной спецтехники.
Также мы писали, что мощный пожар уничтожил детский дом. Дети могли выжить, но у спасателей не было необходимого оборудования. В частности, вчера, 14 февраля, в одном из нелегальных детских домов возле столицы Порт-о-Пренса вспыхнул сильный пожар.
Известно, что двое детей сгорели заживо в здании. Еще пятнадцать были доставлены в больницу, но там они скончались из-за проблем с органами дыхания.
По информации СМИ, возгорание произошло на первом этаже здания. Там дотла сгорели детские комнаты. Затем огонь перекинулся и на второй этаж. Специалисты выясняют причину пожара, унесшего жизни 17 детей.
Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
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