Горят гаражи в гаражном кооперативе на улице Зодчих, 66 в Киеве

В среду, 19 февраля, загорелись гаражи на Борщаговке в Киеве. Там виден черный дым, который поднимается в ясное небо. Как передает Politeka.net, об этом сообщил "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Прямо сейчас на Зодчих горят гаражи. Надеемся, обойдется без пострадавших.», – написали в сети.

О событии сообщили очевидцы, а видео опубликовано на странице Киев Оперативный. Операторы рассказали, что эти гаражи находятся на балансе КП Экология.

На видео видно, что горит гаражный бокс, а сотрудники кооператива спокойно ходят по территории. Огонь сильный, вырывается на несколько метров вверх и в стороны. Рядом стоят припаркованные автомобили на стоянке. Скорее всего и в боксах рядом есть машины.

Напомним, 11 февраля, на территории гаражного кооператива в Оболонском районе города Киева, на улице Северной, произошел пожар в одном из боксов. Пожар распространился на соседние гаражи. Отмечается, что в гараже находился автомобиль ВАЗ.

«Уже в 17:33 пожарным удалось локализовать огонь. В 17:45 пожар был ликвидирован», - сообщили в ГСЧС.

На вызов приехали две единицы пожарной спецтехники.

Также мы писали, что мощный пожар уничтожил детский дом. Дети могли выжить, но у спасателей не было необходимого оборудования. В частности, вчера, 14 февраля, в одном из нелегальных детских домов возле столицы Порт-о-Пренса вспыхнул сильный пожар.

Известно, что двое детей сгорели заживо в здании. Еще пятнадцать были доставлены в больницу, но там они скончались из-за проблем с органами дыхания.

По информации СМИ, возгорание произошло на первом этаже здания. Там дотла сгорели детские комнаты. Затем огонь перекинулся и на второй этаж. Специалисты выясняют причину пожара, унесшего жизни 17 детей.

Прямо зараз на Зодчих палають гаражі. Сподіваємося, обійдеться без потерпілих. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 19. Februar 2020

Напомним, адский пожар в отеле обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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