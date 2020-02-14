Лебеді не могли злетіти через примерзання до озера

На озері під Києвом до льоду примерзли лебеді

Птахи примерзли до льоду на водоймі у Володарському районі і не змогли злетіти. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Київської області.

Нещасні птахи могли померти від голоду, якщо температура не піднялася б незабаром. Або б розбилися об лід, безуспішно намагаючись вирватися.

На місце, в селище Володарка, прибули рятувальники виявили на водоймі двох лебедів, нерухомо сиділи на льоду.

Рятувальники звільнили птахів з крижаного полону, вибивши лід навколо них.

Нагадаємо, в житловому будинку в місті Біла Церква почалася екстрена евакуація. У четвер, 13 лютого, в підвалі п'ятиповерхівки під Києвом знайшли тротил. Жителі повідомили про небезпечну знахідку в поліцію і рятувальників. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

По прибуттю екстрені служби евакуювали близько 200 жителів з 70 квартир багатоквартирного будинку в Білій Церкві.

Також ми писали про неприємний інцидент на платній парковці в Києві. Чоловік розповів про інцидент, який трапився з ним на платній парковці в Києві на днях. 12 лютого він припаркував свій автомобіль на платній парковці за адресою О. Пчілки, 3А . 13 лютого вранці, підходячи до свого авто, побачив, що немає номерних знаків.

«Після побаченого, підійшов до вартового паркування за поясненнями, на що отримав відповідь - водій BMW X5 зірвав мої номерні знаки, аргументуючи це тим, що я неправильно припаркувався (хоча я паркувався на місце вказане паркувальником)», – заявив в мережі потерпілий.

В коментарях користувачі почали роздавати поради потерпілому, а також жартувати над ним.

«Охоронець усегда клацає семки, дивиться в монітор і дає поради постраждалим», «Треба було йому номери зірвати , ну якщо це норма.», - зазначили кияни.

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