В результаті стрілянини у Києві постраждав чоловік

У Києві на вулиці Металістів сталася стрілянина в спортзалі. В результаті був поранений чоловік. Про це розповіли в прес-службі поліції Києва.

Між двома чоловіками стався конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншого. В ході чого один з відвідувачів залу дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і зник.

Пораненому одразу ж надали меддопомогу на місці.

"Слідчі Солом'янського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років тюремного ув'язнення", – пояснили в поліції.

Нагадаємо, в житловому будинку в місті Біла Церква почалася екстрена евакуація. У четвер, 13 лютого, в підвалі п'ятиповерхівки під Києвом знайшли тротил. Жителі повідомили про небезпечну знахідку в поліцію і рятувальників. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

По прибуттю екстрені служби евакуювали близько 200 жителів з 70 квартир багатоквартирного будинку в Білій Церкві.

Також ми писали про неприємний інцидент на платній парковці в Києві. Чоловік розповів про інцидент, який трапився з ним на платній парковці в Києві на днях. 12 лютого він припаркував свій автомобіль на платній парковці за адресою О. Пчілки, 3А . 13 лютого вранці, підходячи до свого авто, побачив, що немає номерних знаків.

«Після побаченого, підійшов до вартового паркування за поясненнями, на що отримав відповідь - водій BMW X5 зірвав мої номерні знаки, аргументуючи це тим, що я неправильно припаркувався (хоча я паркувався на місце вказане паркувальником)», – заявив в мережі потерпілий.

Нагадаємо, що у Києві озвірілий водій прищемив дитини дверима і поїхав далі: гримить скандал

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