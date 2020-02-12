Столичний мер Віталій Кличко, ремонтуючи Шулявський шляхопровід, збільшив кошторис практично в три рази

Про це в програмі «Не добрий вечір» заявив її телеведучий Ігор Лесев (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Пацани прикинули, порахували, поерзали в шкіряних кріслах. І намалювали собі кошторис у 600 мільйонів гривень. Погодьтеся, сама по собі не квола сума. До того ж, вони ж не Кримський міст і не Золоті ворота будували. Цілком собі пересічна реконструкція міського шляхопроводу. Більш того, Микитась майже всю суму отримав відразу. Абсолютно дика історія. Ось ви, наприклад, міняєте у себе балкон. Ви ж не будете платити фірмі 100% передоплату. А раптом зроблять через жопу? Але пацанва у Київраді у нас добра і довірлива. Заплатили відразу. А міст все одно до пуття не будувався. Та потім з'явилася нова хрень. Кошторис раптом збільшилася до 814 мільйонів. Ну типу неправильно розрахували. Так і будматеріали подорожчали. Минуло ще децл часу. І в жовтні Кличко підписує нове розпорядження. Кошторис на будівництво мосту збільшується вже до мільярда 50 мільйонів», - зазначив він.

Однак і на цьому чиновники не зупинилися, стверджує Лесев.

«Пацанва увійшла у смак безмежно. І вони знову планують збільшити вартість будівельних робіт. З мільярда п'ятдесяти мільйонів до – увага! –- мільярди сімсот мільйонів гривень. Ви уявляєте собі ці охреневшие морди? Спочатку вони намалювали суму 598 мільйонів. І за підсумком збільшили у три рази!І знаєте, як це Кличко пояснює? Ми не розраховували, що потрібно буде переносити колектор і тепломережі», - підкреслив він.

Нагадаємо, Кличко нарвався на нову порцію фотожаб після потопу в Ocean Plaza: "зате ноги попарили".

Як повідомляла Politeka, мост, на який Кличко витратив мільярд, тримається на дошках.

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