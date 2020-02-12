В Ірпені пропала жінка

Києво-Святошинський відділ поліції розшукує дівчину Кучеренко Ірину Олександрівну 85 року народження.

Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net.

34-річна жінка поїхала в місто Ірпінь та не повернулася. Її місцезнаходження досі невідоме.

Прикмети: на вигляд 35 років, зріст 150 см, чорні волосся. Була одягнена в червону куртку, темні кросівки і штани.

Видивших жінку варто зателефонувати за номером: 093 99 19 649 або 102.

«Прошу репост: вдома чекають її батьки та синочок», «Так що ж таке то... Дівчатка,куди ж ви деваетесь то?.», «Що ж там в тому Ірпені? Прям всі туди їдуть і пропадають. Наркоцентр?», – прокоментували пост в мережі користувачі.

Нагадаємо, що ми писали про те, що в Києві другий тиждень не можуть знайти 16-річну дівчину Боднар Ліберті.

Вона 27 січня 2020 року пішла з навчального закладу і безслідно зникла, з тих пір про неї немає ніяких звісток. Прикмети зниклої: на вигляд дівчинці 16-17 років, зріст 165 сантиметрів, середня статура, світло-русяве волосся.

Також ми писали, що у Києві безслідно зникла мати, діти не знаходять собі місця. Вона зникла місяць тому, рідні вже зневірилися її знайти.

«Ще 01.01.2020 пропала Мама – Третяк Світлана Василівна, 1970 року народження. Останній раз бачили на Південній Борщагівці, на ринку (на Жолудєва). Останній раз бачили 1 січня», – повідомили у мережі.

Зріст 170, темне волосся з высветленными кінцями (довжина до плечей), очі зелені.

Також жінки була одягнена в білу куртку до колін, чорні штани, чорні чоботи, ще була темно-синя сумка.

Може хто бачив, просять повідомити рідним (0935685532) або 102.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

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