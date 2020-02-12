У Києві у пожежі згорів автомобіль ВАЗ

У вівторок ввечері, 11 лютого, на території гаражного кооперативу в Оболонському районі міста Києва, на вулиці Північній, сталася пожежа в одному з боксів. Про це інформують ДСНС.

Пожежа поширилася на сусідні гаражі.

Наголошується, що в гаражі знаходився автомобіль ВАЗ.

«Вже в 17:33 пожежникам вдалося локалізувати вогонь. О 17:45 пожежа була ліквідована», - повідомили в ДСНС.

На виклик приїхали дві одиниці пожежної спецтехніки.

Нагадаємо, що днем раніше, 10 лютого, два будинки горіли у селищі Немішаєве під Києвом. Про пожежу у приватному двоповерховому житловому будинку по вулиці Ворошилова пожежникам повідомили 10 лютого близько двох годин дня. За вказаною адресою направлено три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Займання почалося в прибудові до житлового будинку, після чого вогонь перекинувся на будинок. В результаті пожежі вогнем знищено прибудову до будинку на площі 8 м2, всі речі і майно, яке було всередині, а також пошкоджено перекриття житлового будинку на загальній площі 4 м2.

Після гасіння цього будинку, пожежним відразу ж надійшов дзвінок про новий пожежу за адресою: вул. Біохімічна. Для ліквідації пожежі довелося залучити дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Загоряння не встигло розійтися на велику площу, тому вогонь знищив лише невелику ділянку перекриття на стелі загальною площею 4 м2.

Нагадаємо, що масштабна пожежа поглинула 20 автомобілів в Одесі. За словами рятувальників, рано вранці, 10 лютого надійшов сигнал про загоряння автомобілів на штрафмайданчику на Тираспольському шосе.

«У 04:27 пожежники прибули на місце виклику і встановили, що горять автомобілі на території спеціалізованої штрафмайданчики тимчасового затримання автомобілів та мототранспорту», - розповіли у відомстві.

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