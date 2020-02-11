У Києві натовп жорстоко побив відомого ветерана АТО

У Києві натовп жорстоко побив ветерана АТО, учасника шоу "Зважені та щасливі" Миколу Ворошнова. Бійка трапилася через конфлікт на дорозі на Березняках перед виїздом на Дарницький міст 10 лютого об 11-їй.

Про це розповів сам Микола Ворошнов на своїй сторінці у Facebook, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я їхав по головній, а воно вискакувало зправа з-під знаку. Довелося витормажуватись. Почав йому сигналити вказуючи цим своє незадоволення подібною поведінкою на дорозі. Підрізавши мене авто затормозило, з нього вискочили двоє. Водій: представницької зовнішності, з депутатським значком на відвороті піджака, а з пасажирського місця – охоронець у плащі з "вухом", який одразу "обозначив" наявність вогнепальної зброї. Нетривала перепалка на підвищених типу: "кому ты сигналишь" та "ты вообще знаешь с кем общаешься ". Зупинились ще одне авто, здаєть Х5, там ще двоє...» , – згадує Ворошнов

Після чого він отримав «добрих стусанів».

«Повно "юшки", половинка зуба, ну і розвалили трохи губи, особливо з середини. Нормально так поприлітало. Але обличчя пройшло випробування на міцність.», – описав він своє відчуття.

У кінці він дякує дівчині-водію, яка поділилася чистою води, щоб він привів себе до тями та змив кров.

Нагадаємо, що маршрутник в Дніпрі осоромився на всю Україну через скандал з ветераном АТО. Все почалося з того, що водій різко відреагував на надане пасажиром посвідчення УБД. Як з'ясувалося, він інвалід, у нього немає однієї ноги.

За ветерана АТО заступилася дівчина, і в маршрутці почалася сварка, яка ледь не дійшла до бійки.

"Я за АТОшника тобі рот до вух розірву. У мене батько там своє життя залишив. Ти знаєш, скільки у мене там друзів загинуло?", – чути на відео.

Дівчина почала сваритися з водієм, пасажири намагалися їх заспокоїти, але не виходило. Раніше ми писали, АТОшник в Дніпрі провчив водія маршрутки через його відношення до воював на Донбасі.

Gepostet von Микола Ворошнов am Montag, 10. Februar 2020

Нагадаємо, що ветеран АТО розкрив деталі бійки з Ківою в центрі Києва

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