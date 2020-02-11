В Киеве толпа жестоко избила известного ветерана АТО

В Киеве толпа жестоко избил ветерана АТО, участника шоу "Взвешенные и счастливые" Николая Ворошнова. Драка случилась из-за конфликта на дороге на Березняках перед выездом на Дарницкий мост 10 февраля в 11 ей.

Об этом рассказал сам Николай Ворошнов на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я ехал по главной, а оно выскакивало справа из-под знака. Пришлось витормаживаться. Начал ему сигналить указывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезав меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель: представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия. Непродолжительная перепалка на повышенных типа: "кому ты сигналишь" и "ты вообще знаешь с кем общаешься ". Остановились еще одно авто, кажется Х5, там еще двое...» , – вспоминает Ворошнов.

После чего он получил «добрых пинков».

«Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно с середины. Нормально так поприлетало. Но лицо прошло испытание на прочность.», – описал он свое ощущение.

В конце он благодарит девушке-водителю, которая поделилась чистой воды, чтобы он привел себя в чувство и смыл кровь.

Напомним, что маршрутчик в Днепре опозорился на всю Украину через скандал с ветераном АТО. Все началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверения УБД. Как выяснилось, он инвалид, у него нет одной ноги.

За ветерана АТО вступилась девушка, и в маршрутке началась ссора, которая едва не дошла до драки.

"Я за АТОшника тебе рот до ушей разорву. У меня отец там свою жизнь оставил. Ты знаешь, сколько у меня там друзей погибло?", – слышно на видео.

Девушка начала ругаться с водителем, пассажиры пытались их успокоить, но не получалось. Ранее мы писали, АТОшник в Днепре проучил водителя маршрутки за его отношение к воевал на Донбассе.

Gepostet von Микола Ворошнов am Montag, 10. Februar 2020

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