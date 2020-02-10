У Києві студенту Національного авіаційного університету з Китаю раптово стало погано

Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, повідомляє Politeka.net.

«Ой-ой-ой, прямо зараз у НАУ студенту з Китаю стало погано і він втратив свідомість. На місце терміново направлені лікарі, а інших студентів по трохи виводять з цього поверху. Навряд чи це воно, але краще перестрахуватися», – повідомили у мережі.

У мережі українці почали обговорювати жахливий інцидент.

«Це ж корпус 8, 16 поверхів. Там будівля евакуювати треба, а не поверх... На кораблі в Японії він зараза поширилася швидко з 10 на 160 осіб.», «Спалити прямо відразу всі будівлі», «Так, є такий випадок... Нікого на 11-й поверх не пускають...», «Ви нам напишіть що лікарі сказали з цього китайцеві», «не потрібно робити паніку, іноземним студентам після канікул часто стає погано, акліматизацію ще ніхто не скасовував, вони часто по 2-3 місяці на лікарняних, якщо додому їздили», «яких лікарняних? ви включали телевізор? до 7 лютого вони сюди спокійно летіли літаками МАУ!», «Не літали. Це чартери вивозили наших туристів з Хайнаня.», «У вас є білі простирадла?», «студентів по трохи виводять з цього поверху - а сенс? якщо це nCoV, то інкубаційний період два тижні», «Ну ось і усе. Коронавірус)))) Але це не точно», «От мені просто цікаво, якщо це ВОНО, то куди студентів і викладачів виводять? На вулицю? По домівках? Іііі?!», – почали панікувати кияни.

Зазначимо, що на сьогодні заражених коронавірусом офіційно вже налічується 40 573 осіб. З них більше 3 тисяч видужали і 910 смертей.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

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