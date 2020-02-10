В Киеве студенту Национального авиационного университета из Китая внезапно стало плохо

Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, сообщает Politeka.net.

«Ой-ой-ой, прямо сейчас в НАУ студенту из Китая стало плохо и он потерял сознание. На место срочно направлены врачи, а других студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа. Вряд ли это оно, но лучше перестраховаться», – сообщили в сети.

В сети украинцы начали обсуждать пугающий инцидент.

«Это ж 8 корпус, 16 этажей. Там здание эвакуировать надо, а не этаж... На корабле в Японии он зараза распространилась быстро с 10 на 160 человек.», «Сжечь прямо сразу все здание», «Да, есть такой случай... Никого на 11-й этаж не пускают...», «Вы потом нам напишите что доктора сказали по этому китайцу», «не нужно делать панику, иностранным студентам после каникул часто становится плохо, акклиматизацию еще никто не отменял, они часто по 2-3 месяца на больничных, если домой ездили», «которых больничных? вы телевизор включали? до 7 февраля они сюда спокойно летели самолетами МАУ!», «Не летали. Это чартеры вывозили наших туристов с Хайнаня.», «У вас есть белые простыни?», «студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа - а смысл? если это nCoV, то инкубационный период две недели», «Ну вот и усё. Коронавирус)))) Но это не точно», «Вот мне просто интересно, если это ОНО, то куда студентов и преподов выводят? На улицу? По домам? Ииии?!», – начали паниковать киевляне.

Отметим, что на сегодня зараженных коронавирусом официально уже насчитывается 40 573 человек. Из них более 3 тысяч выздоровевших и 910 смертей.

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