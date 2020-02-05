Деснянський райсуд засудив до 2 років позбавлення волі 33-річного жителя Чернігова за завідомо неправдиве повідомлення про мінування станції метро «Нивки»

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Анонімне повідомлення про замінованій станції метро передали по «102» ввечері 11 грудня 2019 року. На місце одразу ж виїхала поліція, кінологи, фахівці-взрывотехнини і пожежники. Вони не виявили вибухівки в київському метрополітені. При цьому була проведена евакуація 630 пасажирів і персоналу, поки жартівник спостерігав за подіями.

Дії «мінера» кваліфікували за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Вироком Деснянського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора, зловмисник визнаний винним. Його остаточне покарання – позбавлення волі на 2 роки.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

Ще одного псевдомінера, який 18 вересня 2019 погрожував підірвати міст Метро, швидше за все, відправлять на примусове лікування до психдиспансеру із суворим наглядом.

Нагадаємо, що у Києві водій маршрутки буквально викинув жінку з громадського транспорту. Київський водій витягнув жінку з маршрутки, незважаючи на її крики, і поїхав. Про це повідомила киянка Юлія Коренєва в групі «Академмістечко» в Facebook.

«Вчора ввечері була свідком дивної картини! На кінцевій маршруту, Лавина вул. Ірпінська, водій маршрутки 194 выволакивал жінку з маршрутки. Кинув її на брівку, закрив двері і поїхав! Жінка при цьому кричала не своїм голосом! Підійшли до неї, спробували допомогти. Вона була не в собі+ запах алкоголю, але не сильно! На запитання не відповідала. Я викликала швидку. Потім вона і зовсім прилягла в калюжу. Посадили на брівку, порушувати не стали, думали може перелом ноги або ще чого! Швидка приїхала через 10 хв, але згорнула за кут і там стояла, хоча ми їй семафорили руками!» – розповіла очевидиця.

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Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

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