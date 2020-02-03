У Києві розшукують кілера, який застрелив відомого пластичного хірурга.

Увечері 2 лютого в центрі Києва сталося вбивство. Невідомий застрелив 43-річного пластичного хірурга, керівника клініки DMK Ukraine Андрія Сотника. Вбивство відбулося біля будинку Сотника по вул. Саксаганського. Найімовірніше, вбивця чекав, коли чоловік повернеться додому.

За попередніми даними, в руках у Сотника в момент вбивства знаходився пакет, який кілер забрав з собою. Як розповіли свідки, невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, після чого схопив пакет і втік з місця злочину. Зараз у Києві проводять спецоперацію з пошуку злочинця. Екс-нардеп і журналіст Ігор Мосійчук у своєму Телеграм-каналі написав, що вбивця – чоловік кавказької зовнішності, який був одягнений у чорні джинси, куртку і шапку. Його приблизний зріст 170-175 сантиметрів.

На думку Мосійчука, це було замовне вбивство, тому що кілер робив контрольні постріли.

«Характер смертельних поранень говорить про те, що кілер під час вбивства використовував гладкоствольну зброю, імовірно обріз», - зазначив Мосійчук.

В поліції розглядають одразу кілька версій. За однією з версій, чоловіка вбили через пакет і його вміст.

«Очевидно, метою кілера був той самий пакет, з яким і втік зловмисник», - зазначають правоохоронці.

На Саксаганского застрелили мужчину Gepostet von Информатор Киев am Sonntag, 2. Februar 2020

Зараз поліція намагається встановити, що було у вкраденому пакеті, і куди прямував пластичний хірург. За однією з версій, в пакеті могла знаходитися велика сума грошей.

Крім цього, у поліції не виключають, що вбивство могли скоїти через особисту неприязнь, пов'язану з професійною діяльністю, або на замовлення з метою помсти.

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