У Києві розшукують кілера, який застрелив відомого пластичного хірурга.
Увечері 2 лютого в центрі Києва сталося вбивство. Невідомий застрелив 43-річного пластичного хірурга, керівника клініки DMK Ukraine Андрія Сотника. Вбивство відбулося біля будинку Сотника по вул. Саксаганського. Найімовірніше, вбивця чекав, коли чоловік повернеться додому.
За попередніми даними, в руках у Сотника в момент вбивства знаходився пакет, який кілер забрав з собою. Як розповіли свідки, невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, після чого схопив пакет і втік з місця злочину. Зараз у Києві проводять спецоперацію з пошуку злочинця. Екс-нардеп і журналіст Ігор Мосійчук у своєму Телеграм-каналі написав, що вбивця – чоловік кавказької зовнішності, який був одягнений у чорні джинси, куртку і шапку. Його приблизний зріст 170-175 сантиметрів.
На думку Мосійчука, це було замовне вбивство, тому що кілер робив контрольні постріли.
Помолоділа Пугачова вийшла у світ з дочкою в чорному: "Що розбудиш, то і встане"
Бред Пітт вперше заговорив про возз'єднання з Еністон: "Мені дуже приємно", несподівані деталі
Бред Пітт і Еністон після гучного возз'єднання готуються до "медового місяця": "Джолі кусає лікті..."
Як виглядали Лорак, Ротару і Лобода до пластики: фото вражають, «інше обличчя»
«Характер смертельних поранень говорить про те, що кілер під час вбивства використовував гладкоствольну зброю, імовірно обріз», - зазначив Мосійчук.
В поліції розглядають одразу кілька версій. За однією з версій, чоловіка вбили через пакет і його вміст.
«Очевидно, метою кілера був той самий пакет, з яким і втік зловмисник», - зазначають правоохоронці.
Зараз поліція намагається встановити, що було у вкраденому пакеті, і куди прямував пластичний хірург. За однією з версій, в пакеті могла знаходитися велика сума грошей.
Крім цього, у поліції не виключають, що вбивство могли скоїти через особисту неприязнь, пов'язану з професійною діяльністю, або на замовлення з метою помсти.
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в Києві: всюди поліція і виття сирен, кадри з місця НП.
Також Politeka писала, що молодого актора з "Єралашу" жорстоко вбили: трагедія сталася прямо посеред вулиці.
А ще Politeka повідомляла, що у центрі Києва сталася жорстока розправа: ким виявився убитий, з'явилося відео трагедії.