Під Києвом розшукують 15-річного підлітка

Осницький В'ячеслав є вихованцем Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який знаходиться в селі Копилов, Макарівського району, Київської області.

У четвер, 30 січня, він пішов з вказаної установи, і досі його місцезнаходження невідоме.

На вигляд хлопцеві 16 років, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся світло-русяве, коротке.

Був одягнений у довгу куртку чорного кольору, темно-сірі спортивні штани, чорні кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

На пошуки дитини кинуті сили Макарівського відділення поліції.

Раніше повідомлялося, що на Київщині кілька днів розшукують безвісти зниклого підлітка.

15-річний Вадим Сак пішов з дому в селі Нещарів Обухівського району 29 січня 2020 року і не повернувся

Де зараз знаходиться хлопець, невідомо.

Прикмети підлітка: на вигляд 15-17 років, зріст 175-180 сантиметрів, худорлявий, овальне обличчя, блакитні очі, світле волосся.

Коли його бачили востаннє, він був одягнений у червоно-синю спортивну куртку з капюшоном, чорні спортивні штани, темно-сині кросівки.

Якщо хтось десь бачив цього хлопчика, прохання зателефонувати з мобільного телефону на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000.

Раніше повідомлялося, що 15-річна школярка зникла по дорозі до місця навчання – в школу № 162 в Новобіличах.

Дівчинка сказала сестрі, що відійде викинути пакет зі сміттям і прийде на уроки, але після цього на заняттях так і не з'явилася.

Шукати юну киянку почали після того, як вона не повернулася додому. Телефон вона з собою не взяла, про свої плани нікому не повідомляла. На пошуки дівчинки кинулися батьки, волонтери та правоохоронці. Як виявилося, юна красуня вирушила в подорож з хлопцем – молоді люди прямували до Вінниці.

Нагадаємо, дівчинку залишили на звалищі з волоцюгами в Одесі.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

Також Politeka писала, що на Львівщині таємничо зник підліток, піднята тривога.