Чоловік вирішив влаштувати «банний день» у вагоні київського метро
Відповідні кадри опублікували в групі «Мода Метро Києва».
На опублікованому відео молодий чоловік в рушнику, сидячи між двох інших пасажирів, незворушно намилює голову шампунем і активно її масажує.
Чемпіонка світу без сорому показала розкішне тіло: вік формам не перешкода
Білик перейшла всі межі і попередила колишніх чоловіків: "Хочеться помститися..."
Хвора на рак Заворотнюк розлютила росіян, в мережі заговорили про гучний обман: "Пора сказати правду..."
Як виглядали Дорофєєва, Лобода і Кароль до того, як стати зірками: фото українських красунь
При цьому ніхто з присутніх не намагається зупинити хлопця, навіть не звертаючи особливої уваги на те, що відбувається.
Раніше ми писали, що у центрі Києві біля метро сталося ЧП.
Біля входу на станцію метро "Хрещатик", який знаходиться з боку вулиці Інститутської, провалився асфальт.
На фото видно, що місце огороджене обмежувальною стрічкою.
Крім того, вранці в понеділок, 20 січня, в годину пік раптово перестали працювати дві станції метро «Святошинсько-Броварської» лінії (червона гілка).
Пасажирів висаджували на метро»Святошин".
Ситуацію пояснили технічними несправностями на шляхах. Всі обіцяли виправити до 10 ранку. Але вже о 9.35 рух було відновлено.
Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.
Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: райони, де краще не перебувати.
Також Politeka писала, що епідемія вирує в Києві, заклади закривають на карантин: хто в зоні ризику.