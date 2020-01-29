Попутники навіть не звертали особливої уваги на те, що відбувається

Чоловік вирішив влаштувати «банний день» у вагоні київського метро

Відповідні кадри опублікували в групі «Мода Метро Києва».

На опублікованому відео молодий чоловік в рушнику, сидячи між двох інших пасажирів, незворушно намилює голову шампунем і активно її масажує.

При цьому ніхто з присутніх не намагається зупинити хлопця, навіть не звертаючи особливої уваги на те, що відбувається.

Раніше ми писали, що у центрі Києві біля метро сталося ЧП.

Біля входу на станцію метро "Хрещатик", який знаходиться з боку вулиці Інститутської, провалився асфальт.

На фото видно, що місце огороджене обмежувальною стрічкою.

Крім того, вранці в понеділок, 20 січня, в годину пік раптово перестали працювати дві станції метро «Святошинсько-Броварської» лінії (червона гілка).

Пасажирів висаджували на метро»Святошин".

Ситуацію пояснили технічними несправностями на шляхах. Всі обіцяли виправити до 10 ранку. Але вже о 9.35 рух було відновлено.

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