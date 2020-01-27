В українській столиці зареєстрували один випадок небезпечного захворювання

Такі дані надала державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Про це повідомляє відповідна прес-служба, пише Рoliteka.net.

Як відзначається, за епідсезон 2019-2020 роки закладами охорони здоров'я були доставлені 73 зразка для дослідження на грип.

В результаті у 12 зразках виявили: три - грип А (H1N1), один - грип А нетиповий, три - грип В, два - аденовірусу, один - бокавирус, один - короновірус і один - риновірус.

Спочатку представники лабцентру не уточнили, якого штаму даний короновірус, однак пізніше повідомили у коментарях - це не китайський 2019-nCoV.

Також в лабцентрі підкреслили, що в Україні збільшується кількість хворих на грип.

Варто відзначити, що на ранок 27 січня Госкомздрав Китаю оприлюднив дані про те, що коронавірус встиг дістатися до популярного серед українських туристів курорту Хайнань.

Там був зафіксований перший випадок смерті від недуги померла 80-річна жінка.

Раніше ми писали, що у зв'язку з недавніми подіями - спалах небезпечного вірусу в Китаї і поширення його по всьому світу - одеська влада має намір посилити контроль в аеропорту та на залізничному вокзалі, ввести в лікарнях масочний режим і скоротити відвідування, а також обмежити заняття в школах.

В медичні заклади міста направлено листа з інструкціями щодо профілактики поширення вірусу.

Нагадаємо також, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом Міністерства охорони здоров'я щодо ситуації з коронавірусом.

Незважаючи на те, що у Моз стверджують, що спалахів коронавіруса в Україні ще не було зафіксовано, Зеленський наполіг на необхідності більше інформувати громадян і сформувати чіткі рекомендації.

Раніше повідомлялося, що спалах нового типу коронавірусу в Китаї став найбільш обговорюваною темою минулого тижня. Панікують не тільки китайці, але весь світ.

Нагадаємо, що вторгнення китайського вірусу почалося, термінове заяву Моз: як врятуватися українцям.

Також Politeka писала, що таємничий вірус косить людей з шаленою швидкістю.

А ще Politeka повідомляла, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.