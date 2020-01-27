В украинской столице зарегистрировали один случай опасного заболевания
Такие данные предоставило государственное учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Об этом сообщает соответствующая пресс-служба, пишет Рoliteka.net.
Как отмечается, за эпидсезон 2019-2020 года учреждениями здравоохранения были доставлены 73 образца для исследования на грипп.
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В результате в 12 образцах выявили: три - грипп А (H1N1), один - грипп А нетипичный, три - грипп В, два - аденовируса, один - бокавирус, один - короновирус и один - риновирус.
Сначала представители лабцентра не уточнили, какого штама данный короновирус, однако позже сообщили в комментариях - это не китайский 2019-nCoV.
Также в лабцентре подчеркнули, что в Украине увеличивается число заболевших гриппом.
Стоит отметить, что на утро 27 января Госкомздрав Китая обнародовал данные о том, что коронавирус успел добраться до популярного среди украинских туристов курорта Хайнань.
Там был зафиксирован первый случай смерти - от недуга скончалась 80-летняя женщина.
Ранее мы писали, что в связи с недавними событиями - вспышке опасного вируса в Китае и распространении его по всему миру - одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения, а также ограничить занятия в школах.
В медицинские учреждения города направлены письма с инструкциями по профилактике распространения вируса.
Напомним также, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом.
Несмотря на то, что в Минздраве утверждают, что вспышек коронавируса в Украине еще не было зафиксировано, Зеленский настоял на необходимости больше информировать граждан и сформировать четкие рекомендации.
Ранее сообщалось, что вспышка нового типа коронавируса в Китае стала самой обсуждаемой темой на прошлой неделе. Паникуют не только китайцы, но и весь мир.
Напомним, что вторжение китайского вируса началось, срочное заявление Минздрава: как спастись украинцам.
Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью.
А еще Politeka сообщала, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.