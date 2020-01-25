Собака, який раптово вискочив на дорогу пізньої ночі, ледь не став причиною загибелі чоловіка і його дев'ятирічного сина у ДТП

Про моторошний інцидент, який трапився на Київщині в годину ночі 25 січня, розповіло видання «Інформатор».

За даними журналістів, автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча на околиці Ірпеня. На момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні були водій і його дев'ятирічна дитина. Разом з автомобілем вони почали йти на дно водойми.

Чоловікові дивом вдалося вибратися на берег і витягнути сина. На місце події негайно викликали бригаду швидкої, дитину госпитализрировали в реанімацію.

Прибулим патрульним власник авто пояснив, що на порожню дорогу перед машиною раптово вискочив пес. Чоловік різко крутнув кермо в бік, автомобіль занесло, і воно полетло у воду.

Щоб дістати транспортний засіб, знадобилася допомога рятувальників, оскільки він практично повністю опинився під водою.

Про характер травм хлопчика невідомо.

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За словами очевидців, автоледі могла бути в нетверезому стані.

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