Собака, який раптово вискочив на дорогу пізньої ночі, ледь не став причиною загибелі чоловіка і його дев'ятирічного сина у ДТП
Про моторошний інцидент, який трапився на Київщині в годину ночі 25 січня, розповіло видання «Інформатор».
За даними журналістів, автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча на околиці Ірпеня. На момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні були водій і його дев'ятирічна дитина. Разом з автомобілем вони почали йти на дно водойми.
Чоловікові дивом вдалося вибратися на берег і витягнути сина. На місце події негайно викликали бригаду швидкої, дитину госпитализрировали в реанімацію.
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Прибулим патрульним власник авто пояснив, що на порожню дорогу перед машиною раптово вискочив пес. Чоловік різко крутнув кермо в бік, автомобіль занесло, і воно полетло у воду.
Щоб дістати транспортний засіб, знадобилася допомога рятувальників, оскільки він практично повністю опинився під водою.
Про характер травм хлопчика невідомо.
Раніше ми писали про те, що в Києві на одній з парковок дівчина-водій на Porsche переплутала педалі газу і гальма і протаранила п'ять машин. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Винуватиця аварії намагалася втекти з місця ДТП, проте свідки інциденту не дали їй цього зробити.
За словами очевидців, автоледі могла бути в нетверезому стані.
Також ми писали, маленького киянина призвали в армію, мати не повірила своїм вухам.
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Як повідомляла Politeka, авто влетіло на зупинку в Києві, кадри трагедії.