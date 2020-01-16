У Броварському районі Київської області мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з 16 пасажирами вилетів з дороги і перекинувся, повідомляє Politeka.net з посиланням на Броварський відділ поліції

Пригода сталася 15 січня близько 9 години ранку на 39-му кілометрі траси Київ - Чернігів біля с. Скибин Броварського району. Водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з керуванням, після чого вилетів у кювет.

Автобус з 16 пасажирами перекинувся. Всі люди виявилися співробітниками фармацевтичної компанії FM Logistic, яка розташована в с. Дударків Бориспільського району.

В результаті інциденту чотири людини отримали травми легкої та середньої тяжкості і були доставлені в Броварську лікарню.

За наявними даними, ознак алкогольного сп'яніння у водія - чоловіка 1971 року народження - не виявлено. Ймовірна причина ДТП - слизька дорога. Навіть зимовий комплект шин не допоміг водію утримати машину на трасі. Правоохоронці продовжують з'ясовувати обставини пригоди.



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