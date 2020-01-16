В Броварском районе Киевской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 16 пассажирами вылетел с дороги и перевернулся, сообщает Politeka.net со ссылкой на Броварской отдел полиции

Происшествие произошло 15 января около 9 часов утра на 39-м километре трассы Киев - Чернигов около с. Скибин Броварского района Киевской области. Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, после чего вылетел в кювет.

Автобус с 16 пассажирами перевернулся. Все люди оказались сотрудниками фармацевтической компании FM Logistic, которая расположена в с. Дударков Бориспольского района.

В результате происшествия четыре человека получили травмы легкой и средней тяжести и были доставлены в Броварскую больницу.

По имеющимся данным, признаков алкогольного опьянения у водителя - мужчины 1971 года рождения - не обнаружено. Вероятная причина ДТП - скользкая дорога. Даже зимний комплект шин не помог водителю удержать машину на трассе. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства проишествия.



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