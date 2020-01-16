Прориви комунальних мереж у Києві останнім часом відбуваються часто

Після того, як окропом залило територію біля торгово-розважального центру «Магеллан», приміщення торгово-розважального центру Ocean Plaza і район Повітрофлотського проспекту, комунальні катаклізми дісталися Виноградаря.

Про це в соціальних мережах пишуть кияни.

Як зазначають у столичних пабликах, на цей раз «плаває» проспект Правди, 68Б.

«На Новомостицькій немає ні гарячої води, ні опалення. Щось прорвало на Світлицького. Весь Виноградар без нічого», - пишуть обурені городяни.

«Щасливчики! Свободи, 1, - гарячої води немає кілька років. Зараз немає опалення», - додають інші жителі району.

«Схоже, Київ перетворюється на курорт термальних джерел», «Це гейзери, ну що ви, туди на процедури треба», «Ісландія», - саркастично зазначають деякі користувачі мережі.

«А може, це зрада? Досить підняти тиск в зношених трубах, і як ви думаєте, що буде відбуватися з зношеними трубами?», «Це в четвертий раз, враховуючи Ocean Plaza, чи як?», «Таке враження, ніби навмисно лопаються труби», - дивуються кияни.

Нагадаємо, як стало відомо раніше, київський ТРЦ «Ocean Plaza» залило окропом, через що деякі відвідувачі обварили собі ноги.

«У Києві ТРЦ "Ocean Plaza" затопило окропом. Люди обварили собі ноги. Є ризик замикання, внаслідок чого може початися пожежа», - повідомлялося в соцмережах.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, як кілька поверхів ТРЦ буквально залило окропом. Це все супроводжується криками людей, які намагаються врятуватися від води.

«Сиділи в Руколі – прорвало гарячу воду. Ніколи такого не бачив. Подивіться на цей кошмар. П**ец. Це Оушен – центр Києва», - говорить один з очевидців інциденту.