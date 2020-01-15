Під будинком президента Володимира Зеленського зібралися мітингувальники проти продажу української землі

Українці вимагають від президента провести референдум щодо питання землі. Про це пише канал "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перші протестувальники з'явилися ще в половину сьомого ранку в середу, 15 січня, заявляє коррепондент каналу. Також стало відомо, що будинок українського президента розташований в районі Маріїнського парку.

До 11 години на місце протесту вже було не менше півсотні мітингувальників. Аграрії тримали в руках плакати з вимогами створити банк землі, щоб держава могла нею розпоряджатися. Основною метою бунту є прохання провести референдум і захистити фермерів.

На кадрах відео видно, що група протестувальників тримає величезний плакат зеленого кольору, на якому написано: "Фермери проти дерибану землі".

До речі, Володимир Зеленський все ж таки не вийшов до людей і не прокоментував те, що відбувається.

Акція протесту до 11 години дня не переросла в бунт, і все проходить в мирному ключі, зіткнень немає. Поліція намагається домовитися з людьми, щоб ті перейшли в іншу локацію.

Нагадаємо, що

Нагадаємо, що подібний протест був в Україні 17 грудня, тоді фермери з кількох областей, зокрема Одеської, перекрили трасу Одеса-Київ.

Обурені аграрії протестували проти земельної реформи, яка на їх думку, дозволить концентрувати в одних руках занадто великі ділянки земель сільськогосподарського призначення.

Люди ходять по пішохідному переходу біля автозаправки поблизу села Демидівка Любашівського району, блокуючи таким чином рух. Періодично накопичився транспорт пропускають, але затори все одно збираються великі.

Рух по трасі М-05 ускладнилося ще й тим, що аналогічну акцію на ній проводять аграрії Черкаської області.

Також варто відзначити, що подібні акції протесту пролшли тоді одночасно у 10 областях України.

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