Под домом президента Владимира Зеленского собрались митингующие против продажи украинской земли

Украинцы требуют от президента провести референдум насчет вопроса земли. Об этом пишет канал "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первые протестующие появились еще в половину седьмого утра в среду, 15 января, заявляет коррепондент канала. Также стало известно, что дом украинского президента расположен в районе Мариинского парка.

К 11 часам на место протеста уже было не меньше полсотни митингующих. Аграрии держали в руках плакаты с требованиями создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться. Основной целью бунта является просьба провести референдум и защитить фермеров.

На кадрах с видео видно, что группа протестующих держит огромный плакат зеленого цвета, на котором написано: "Фермери проти дерибану землі".

К слову, Владимир Зеленский все же не вышел к людям и не прокомментировал происходящее.

Акция протеста к 11 часам дня не переросла в бунт, и все проходит в мирном ключе, столкновений нет. Полиция пытается договориться с людьми, чтобы те перешли в другую локацию.

Напомним, что

Напомним, что подобный протест был в Украине 17 декабря, тогда фермеры из нескольких областей, в том числе Одесской, перекрыли трассу Одесса-Киев.

Возмущенные аграрии протестовали против земельной реформы, которая по их мнению, позволит концентрировать в одних руках слишком большие участки земель сельскохозяйственного назначения.

Люди ходят по пешеходному переходу возле автозаправки вблизи села Демидовка Любашевского района, блокируя таким образом движение. Периодически накопившийся транспорт пропускают, но пробки все равно собираются большие.

Движение по трассе М-05 осложнилось еще и тем, что аналогичную акцию на ней проводят аграрии Черкасской области.

Также стоит отметить, что подобные акции протеста пролшли тогда одновременно в 10 областях Украины.

Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место

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