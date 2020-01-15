Українці виступають проти зняття мораторію на продаж землі

Про це інформує Telegram-канал "PavlovskyNews".

Повідомляється, що сьогодні вранці, 15 січня, кияни вийшли на акції протесту проти "земельної реформи".

Протестувальники оперативно перекрили вулицю Інститутську на перехресті з вулицею Липською. Вони вийшли на акцію протесту з плакатами проти зняття мораторію на продаж землі.

Також можна побачити і плакати з критикою на адресу чинного міністра економіки Тимофія Мілованова, який підтримав цю реформу.

Повідомляється про пораненого в результаті акції протесту.

"За однією з версій, який намагався прорватися через блокаду водій зачепив протестуючого автомобілем. За другою, мітингувальник сам стрибнув на капот автомобіля, щоб привернути увагу. Зараз він отримує медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Український журналіст Андрій Павловський у своєму Telegram-каналі також розповів, що між протестуючими і водіями виникали конфлікти. В учасників протесту нібито кидали банановими шкурками і показували "дулі".

Раніше ми розповідали про те, що в українців урвався терпець і вони почали кидатися під автомобілі. Вчора, 14 січня, в Києві спалахнув протест.

Протестувальники ходять по пішохідному переходу і пропускають по кілька авто. Хтось навіть ліг на асфальт, щоб не допустити проїзду авто. Учасники акції вимагають переглянути умови відкриття ринку землі.

Акції протесту, приурочені до відновлення пленарних засідань Верховної Ради після канікул. При цьому сьогодні на розгляд земельні законопроекти виноситься не будуть. Зазначимо, акції протесту через ринку землі анонсовані з 14 по 17 січня.

З-за акцій протесту на вулицях столиці посилені патрулі правоохоронців заради безпеки жителів.

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