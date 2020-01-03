У Києві біля метро сталася пожежа
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
"На метро Васильківська горів МАФ з сигаретами. На щастя, ніхто не постраждав.
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Причини виникнення пожежі встановлюються",- йдеться в повідомленні.
Нещодавно ми писали, що у Києві біля Індустріального мосту, літня жінка накинулась на дівчину.
Кадри з місця події опублікувала група dtp.kiev.ua.
Очевидці зняли на камеру, як пенсіонерка б'є пакетом, який тримала в руках, дівчину по голові.
Від нападниці дівчину врятували випадкові перехожі.
Раніше ми писали, розмір мінімальної зарплати, в тому числі і для киян, має зрости з 1 січня 2020 року.
Передає Politeka.net з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.
Відзначається, що сума, на яку зросте мінімальна заробітна плата, становить 550 гривень. Зараз вона становить 4 тисячі 723 гривні.
Додамо, що в останній раз розмір мінімальної заробітної плати змінювався рівно рік тому, 1 січня 2019 року. Тоді сума доплати становила 450 гривень, тобто мінімальна зарплата зросла на 12,1%.
Нагадаємо, киянам підвищили зарплату: як змінилися виплати з 1 січня.
Як повідомляла Politeka, жахом обернулось свято в центрі Києва, багато постраждалих.
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