На киянина нацькували двох собак бійцівської породи

В результаті нападу чоловік потрапив до лікарні з численними пораненнями.

Про це повідомляє Change.

Згідно з інформацією постраждалий Микола Бевз припаркував автомобіль, щоб випити кави. Власнику собак довелося не до душі місце для паркування, яке вибрав літній чоловік. Він спустив псів на пенсіонера, внаслідок чого той потрапив на лікарняне ліжко.

На даний момент потерпілий знаходиться під наглядом лікарів і поки що не може самостійно пересуватися.

Водночас собачник як не нічого не бувало продовжує вигулювати улюбленців біля дитячих майданчиків.

Також ми писали, що у Києві терміново закрили станцію метро «Площа Льва Толстого».

Як повідомили в прес-службі КП, раптове закриття станції пов'язане з дзвінком про замінування.

Відповідне рішення було прийнято у четвер, 19 грудня, о 13:55. На вхід і вихід закрита станція «Площа Льва Толстого», а також пересадка на станцію «Палац спорту».

Найближчим часом станцію перевірять. Якщо правоохоронці переконаються, що все в порядку і життю людей нічого не загрожує, її оперативно відкриють.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через збій в системі оплати жителі Києва стали заручниками метрополітену. Повідомлялося, що в столиці вже другий день тривав справжній "апокаліпсис" в метро.

Люди не могли розплатитися за поїздку через збої в роботі системи оплати, яка перестала приймати банківські картки та картки киянина.

16 грудня, пасажири не витримали і влаштували погром на станції метро Льва Толстого. Відомо, що люди організували заворушення і виламали турнікети, щоб пробратися до поїздів.

Користувачі в соціальних мережах також повідомляють, що керівництво метрополітену, щоб не розгнівати пасажирів, відключили системи і пропускали людей безкоштовно.

Також у метрополітені Києва повідомили, що 17 грудня нібито відновлено роботу платіжних систем, але пасажири стверджують протилежне: на деяких станціях столичного метрополітену триває колапс, через це люди з величезним запізненням добираються на роботу.

Нещодавно ми писали, що міст Патона у Києві терміново перекрили через те, що було виявлено аварійне просідання покриття.

Так, комунальники виявили аварійний просідання плити мосту, і для того, щоб уникнути подальшого руйнування конструкції, обмежили рух по ньому. Тепер машини зможуть рухатися лише по одній смузі.

В такому стан рух транспорту пробуде до шести ранку 23 грудня.

Нагадаємо, колапс в метро Києва: українці прорвалися і влаштували погром.

Як повідомляла Politeka, НП сталася в метро Києва: розлючена юрба влаштувала погром.

Також Politeka писала, що криваве НП сталося в метро Києва, поліція злетівся на місце різанини.