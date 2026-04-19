В Киевской области в понедельник, 20 апреля 2026 года, будут вновь применять локальные графики отключения света.

Во время проведения плановых работ в электросетях Киевской области 20 апреля будут введены специальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В пределах Великодимерского поселкового территориального общества, по данным ДТЭК, графики отключения света 20 апреля будут действовать с 9:00 до 19:00 частично в следующих населенных пунктах:

Покровское (ул. Октябрьская, Комарова, Лагерная);

Плотинки (Вишневая, Лесная, Луговая, Мира, Набережная, Полевая, Садовая, Шевченко);

Светильня (Октябрьская, Заречная, Апрельская, Киевская, Королева, Коцюбинского, Набережная, Обиуха, Школьная, Шматко, пер. Шматко).

В селе Деремезна Обуховской общины плановые обесточивания будут проходить с 9 до 20 часов для некоторых домов по улицам Шевченко, Приозерная, Пеньковых, пишет Politeka.

В с. Гатное ограничения электроснабжения в понедельник будут применять с 8:00 до 20:00 частично по ул. Абрикосовая, Андреевская, Археологическая, Хмельницкого, Береговая, Ботаническая, Швеца, Валовня, Виноградная, Володарского, Владимирская, Гоголя, Грушевая, Грушевского, Дорошенко, Зеленая, Звездная, Институтская, Калиновая, Кармелюка, Каштановая, и др.

Кроме того, графики отключения света 20 апреля коснутся Горного сельского территориального общества в Киевской области. Там без электроэнергии с 8:30 до 20:00 останутся жильцы домов по адресам: ул. Строительная, 52, Виноградная, 15, 2, Дружбы, 10, 18, 24, 27, 42, 46, Промышленная, 5, Украинская, 1.

